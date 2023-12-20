Королева рождественского стола: как приготовить кутью

Мы подскажем вам, как приготовить классическую кутью

Рождество – это праздник, символизирующий рождение Иисуса Христа. Этот день всегда был особенным для украинцев и к его празднованию готовились заранее. Одним из главных атрибутов рождественского стола является кутья — традиционное украинское блюдо, символизирующее достаток и благополучие.

Ингредиенты

Пшеница или ячмень — 1 стакан

Мак — 100 грамм

Мед — 100 грамм

Орехи – 100 грамм

Изюм — 100 грамм

Сливки – 100 мл

Сахар – по вкусу

Соль – по вкусу

Приготовление

Пшеницу или ячмень промыть и замочить на ночь. На следующий день воду слить и залить зерно свежей водой. Варить на медленном огне до готовности, периодически помешивая. Когда зерно будет готово, слить воду и добавить мед, орехи, изюм, сливки, сахар и соль. Все хорошо перемешать и подавать на стол.

Советы

Для приготовления кутьи можно использовать как пшеницу, так и ячмень. Пшеница дает более нежный вкус, а ячмень более насыщенный.

Если вы не любите мед, можете заменить сахаром.

Также можно добавить сухофрукты, такие как курага, чернослив или инжир.

Для украшения кутьи можно использовать миндаль, кардамон или корицу.

Интересные факты о кутью

Кутья – это не только вкусное блюдо, но и символ изобилия и благополучия. Она традиционно подается на рождественский стол, и считается, что кто ест кутью, тот будет счастлив и богат.

В разных регионах Украины кутью готовят по-разному. Например, в некоторых областях к ней добавляют варенье или цукаты, в других – молоко или сливки.

Кутья – это не только рождественское блюдо. Она также подается на другие праздники, такие как крестины или свадьбы.

Чтобы кутья получилась особенно вкусной, готовьте ее с любовью и хорошим настроением. Так она обязательно принесет вам счастье и благополучие.

Телеграф советует обратить внимание на рецепт классического рисового угла на Рождество. Также, мы писали о секретах приготовления вкуснейшего угла, которые знают в селах.