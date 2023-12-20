Полезное и вкусное украшение новогоднего стола: рецепт фаршированной курицы с рисом и грибами

Мы подскажем вам интересный рецепт фаршированной курицы

Новогодний стол – это всегда праздник вкуса и красоты. На нем обязательно должны присутствовать любимые блюда, порадующие всю семью. Одним из таких блюд может стать фаршированная курица. Она не только вкусна, но и полезна.

Ингредиенты

Курица – 1 шт.

Рис – 1 стакан

Грибы (шампиньоны, шампиньоны, лесные) — 200 грамм

Лук – 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление

Курицу промыть и обсушить. Рис помыть и замочить на 30 минут. Грибы порезать небольшими кубиками. Лук и чеснок порезать мелко. На сковороде разогреть масло и обжарить лук до золотистого цвета. Добавить грибы и обжарить до готовности. Добавить рис, чеснок, соль и перец по вкусу. Всё хорошо перемешать и охладить. Фаршем нафаршировать курицу. Курицу запекать в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 1,5-2 часов.

Советы

Для фарша можно использовать любые грибы, которые вам нравятся.

Если вы хотите, чтобы фарш был более сочным, добавьте в него немного сметаны или майонеза.

Чтобы курица была более ароматной, добавьте в фарш немного специй, таких как орегано, базилик или розмарин.

В общем, фаршированная курица с рисом и грибами – это вкусное и полезное блюдо, которое обязательно понравится вашим гостям. Она отлично подойдет для новогоднего стола, ведь смотрится очень празднично и аппетитно.

А если вы любите курицу, рекомендуем также приготовить ее в молоке по рецепту "Телеграфа". Приготовленная курочка получается нежной и с необычной ноткой.