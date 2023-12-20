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Полезное и вкусное украшение новогоднего стола: рецепт фаршированной курицы с рисом и грибами

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Фаршированная курица прекрасно подойдет к праздничному столу (изображение создано с помощью ИИ)
Фаршированная курица прекрасно подойдет к праздничному столу (изображение создано с помощью ИИ)

Мы подскажем вам интересный рецепт фаршированной курицы

Новогодний стол – это всегда праздник вкуса и красоты. На нем обязательно должны присутствовать любимые блюда, порадующие всю семью. Одним из таких блюд может стать фаршированная курица. Она не только вкусна, но и полезна.

Ингредиенты

  • Курица – 1 шт.
  • Рис – 1 стакан
  • Грибы (шампиньоны, шампиньоны, лесные) — 200 грамм
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Курицу промыть и обсушить.
  2. Рис помыть и замочить на 30 минут.
  3. Грибы порезать небольшими кубиками.
  4. Лук и чеснок порезать мелко.
  5. На сковороде разогреть масло и обжарить лук до золотистого цвета.
  6. Добавить грибы и обжарить до готовности.
  7. Добавить рис, чеснок, соль и перец по вкусу.
  8. Всё хорошо перемешать и охладить.
  9. Фаршем нафаршировать курицу.
  10. Курицу запекать в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 1,5-2 часов.

Советы

  • Для фарша можно использовать любые грибы, которые вам нравятся.
  • Если вы хотите, чтобы фарш был более сочным, добавьте в него немного сметаны или майонеза.
  • Чтобы курица была более ароматной, добавьте в фарш немного специй, таких как орегано, базилик или розмарин.

В общем, фаршированная курица с рисом и грибами – это вкусное и полезное блюдо, которое обязательно понравится вашим гостям. Она отлично подойдет для новогоднего стола, ведь смотрится очень празднично и аппетитно.

А если вы любите курицу, рекомендуем также приготовить ее в молоке по рецепту "Телеграфа". Приготовленная курочка получается нежной и с необычной ноткой.

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