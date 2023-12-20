Полезное и вкусное украшение новогоднего стола: рецепт фаршированной курицы с рисом и грибами
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Мы подскажем вам интересный рецепт фаршированной курицы
Новогодний стол – это всегда праздник вкуса и красоты. На нем обязательно должны присутствовать любимые блюда, порадующие всю семью. Одним из таких блюд может стать фаршированная курица. Она не только вкусна, но и полезна.
Ингредиенты
- Курица – 1 шт.
- Рис – 1 стакан
- Грибы (шампиньоны, шампиньоны, лесные) — 200 грамм
- Лук – 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Приготовление
- Курицу промыть и обсушить.
- Рис помыть и замочить на 30 минут.
- Грибы порезать небольшими кубиками.
- Лук и чеснок порезать мелко.
- На сковороде разогреть масло и обжарить лук до золотистого цвета.
- Добавить грибы и обжарить до готовности.
- Добавить рис, чеснок, соль и перец по вкусу.
- Всё хорошо перемешать и охладить.
- Фаршем нафаршировать курицу.
- Курицу запекать в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 1,5-2 часов.
Советы
- Для фарша можно использовать любые грибы, которые вам нравятся.
- Если вы хотите, чтобы фарш был более сочным, добавьте в него немного сметаны или майонеза.
- Чтобы курица была более ароматной, добавьте в фарш немного специй, таких как орегано, базилик или розмарин.
В общем, фаршированная курица с рисом и грибами – это вкусное и полезное блюдо, которое обязательно понравится вашим гостям. Она отлично подойдет для новогоднего стола, ведь смотрится очень празднично и аппетитно.
А если вы любите курицу, рекомендуем также приготовить ее в молоке по рецепту "Телеграфа". Приготовленная курочка получается нежной и с необычной ноткой.