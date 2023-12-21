День святителя Петра: что сделать 21 декабря, чтобы выйти из тяжелой ситуации

В народном календаре отмечается праздник Петр Полукорм

В этот четверг, 21 декабря, православные христиане почитают память святителя Петра, жившего во второй половине XIII – начале XIV веков. Он занимал должность митрополита Киевского и всея Руси. В народной традиции его также именуют Петром Полукормом.

Утром в этот день принято посещать церковь и вознестись молитвенным обращением к святителю. Считается, что Петр обладает целительной силой, способной излечивать людей от серьезных недугов, а также предоставлять поддержку в решении тяжелых жизненных ситуаций. Важно лишь, чтобы молитвы были искренними.

В старину в это время активно готовились к Рождеству, заботились о домашних делах и проводили проверку запасов сена и соломы для скота, чтобы обеспечить его до наступления лета. 21 декабря хозяйки стремились изгнать нечистую силу из своего дома, расставляя серебряные предметы на видных местах в комнатах.

Что нельзя делать 21 декабря

Поднимать с земли чужие предметы — возьмете на себя проблемы и грехи владельцев этих вещей.

Умываться водой, набранной накануне. Считалось, что ночью в нее могли вселиться злые духи, которые причинят вред внешности.

Желать людям здоровья, денег, удачи и счастья — все может получиться наоборот.

Напомним, что в это воскресенье все украинцы собираются за праздничным столом, поскольку наступит канун Рождества. Стол 24 декабря традиционно должен быть накрыт 12 постными блюдами, среди которых особое место занимает маковая кутья.