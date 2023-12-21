Зимнее солнцестояние 2023: что категорически запрещено делать в этот день
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После 22 декабря дни снова будут становиться длиннее, пока не наступит летнее солнцестояние
22 декабря 2023 года – день зимнего солнцестояния. Это уникальное астрономическое явление, свидетельствующее о начале настоящей зимы.
День – самый короткий, а ночь – самая длинная в году. Телеграф объясняет, как происходит день солнцеворота, и что категорически запрещено делать в этот период, чтобы не навлечь беду и не испортить здоровье.
После 22 декабря дни будут становиться длиннее, пока не наступит летнее солнцестояние – самый длинный день года.
Традиции
Во многих культурах этот день считали мистическим и связывали с возрождением Солнца. Йоль является очень известным традиционным наименованием зимнего солнцестояния. Этот день отмечался еще германскими язычниками, которые приносили жертву в виде еды, выпивки и скота.
С приходом христианства многие языческие традиции переосмыслили во время празднования Рождества.
Запреты
В этот день мы получаем очень мало солнечного света, соответственно, мы чувствуем спад энергии, вялость и желание поспать.
Некоторые астрологи и эзотерики убеждают, что день солнцеворота очень важен в энергетическом плане. Многие в этот день хотят начать новые проекты или же переосмысливают свои отношения с любимым человеком.
Зимнее солнцестояние лучше всего встречать дома, в кругу родных. Накануне можно устроить генеральную уборку в доме, выбросить мусор, подумать об итогах года.
В этот день хорошо украсить свой дом и поставить новогоднюю елку.
В этот день категорически нельзя злоупотреблять алкоголем, есть много жирной пищи, организовывать шумные вечеринки, отказывать в помощи обратившимся к вам людям, оставаться должником, ссориться.
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