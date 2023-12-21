Будет еще и ароматно: любимый многими продукт неожиданно может эффективно бороться с гололедом

Данные свойства этого продукта уже подтверждены

В ближайшие дни синоптики прогнозируют резкую смену погоды. В частности, в столицу снова придут "минуса". Одним из неприятных последствий такой погоды является гололед, который некоторых может даже "запереть" в домах пока дворники с ним не справятся. Впрочем, существует действенный метод, с помощью которого вы сможете и сами с ним справится.

"Телеграф" рассказывает о нем. На помощь в борьбе с гололедом, неожиданно, приходит кофе. На первый взгляд некоторых, а особенно кофеманов, идея борьбы со льдом с помощью этого ароматного напитка может показаться "безумием". Однако, на самом деле это его свойства доказано и даже используется в некоторых странах.

Дело в том, что кислотность кофе растапливает лед, а сама гуща создает трение. Эффективность этого метода (особенно при температуре от -5 до +5) уже подтверждена в европейских странах. А как засветит солнце – есть бонус в виде замечательного запаха по дороге домой.

Более того, такой способ борьбы со льдом является, возможно, самым экологичным на данный момент.

Как это работает?

Просто посыпьте остатки кофе на только что убранную дорогу или подъездную дорожку, чтобы растопить лед — это позволит намного улучшить сцепление с дорогой. После этого просто вытрите ноги, как обычно, прежде чем войти в дом.

Напомним, ранее мы писали о еще одном лайфхаке, который позволит не падать на льду зимой.