Зимнее солнцестояние 2023: что нельзя делать в этот день и как не навлечь беду

В честь праздника в старину пекли особые новогодние пироги, напоминающие солнце

В различных культурах мира зимнее солнцестояние представляет собой значимое явление. Верят, что в этот момент, когда на северном полушарии наступает наибольшая продолжительность ночи в году, возможно привлечь в свою жизнь не только удачу, но и неприятности.

В 2023 году зимнее солнцестояние произойдет 22 декабря в 05:27 по киевскому времени. Таким образом, с 21 на 22 декабря приходится наиболее продолжительная ночь в году, а день, соответственно, будет самым коротким. После этого с каждым днем закат будет наступать на несколько минут позже.

Празднования солнцестояния всегда включали в себя традицию разжигания костров, символизирующих приближение Солнца, которое скоро должно прогреть землю после длительного периода заморозков. В эти дни также старались избегать охоты из-за высокого риска столкновения с только что пробудившимся в лесу медведем-шатуном.

В честь этого события в народе было обычаем выпекать особые новогодние караваи в форме солнца. В остальном эта праздничная суета не отличалась от других веселых событий: люди веселились, вручали друг другу подарки, наслаждались вкусными угощениями, исполняли песни и обращались к высшим силам с просьбами о благополучии в предстоящем году. Но также соблюдались и запреты.

Зимнее солнцестояние: что нельзя делать 22 декабря

Делать покупки — можно ошибиться с выбором и купить что-то ненужное.

Грустить и плакать — долгое время будете одиноки.

Гадать — желанием узнать будущее можно навлечь беду на себя и свою семью.

Напомним, что в это воскресенье все украинцы собираются за праздничным столом, поскольку наступит канун Рождества. Стол 24 декабря традиционно должен быть накрыт 12 постными блюдами, среди которых особое место занимает маковая кутья.