Что нельзя делать в день святой Анастасии 22 декабря, чтобы не навлечь бедность

Также на этот день в 2023 году выпадает зимнее солнцестояние

В эту пятницу православные верующие по новоюлианскому календарю почитают память святой великомученицы Анастасии Римской, которая оказывала поддержку христианам, подвергавшимся гонениям от язычников. Ее служение направлено было на освобождение верующих от оков страха. Покровительствовала она также заключенным и беременным. По старому стилю день Анастасии ежегодно отмечался 4 января.

Также в этом году на 22 декабря выпадает зимнее солнцестояние — самая долгая ночь и самый короткий день в году. Наши предки испытывали радость от этого явления, поскольку в следующие дни ночи постепенно становились короче и с каждым днем закат наступал на несколько минут позже.

Наши предки обязательно постились, так как продолжался Рождественский пост, который в этом году завершится 24 декабря. Раньше верили, что в день зимнего солнцестояния солнце умирает, чтобы затем возродиться. Поэтому в этот день в печи символически тушили огонь, и затем снова разжигали его.

Этот праздник сопряжен с определенными народными правилами. Считалось, что нарушение этих предостережений может повлечь за собой неприятные последствия.

Что нельзя делать 22 декабря

Ходить по дому босым — можно лишиться финансового достатка.

Плохо относиться к животным — обидчик будет весь год хромать.

Делать татуировки, прокалывать уши — раны будут медленно заживать.

Устраивать шумных гуляний и употреблять алкоголь — в дом проникнут злые духи.

Ранее мы рассказывали, что в 2023 году рождественский сочельник отмечается по новой дате. Это связано со сменой церковного календаря на новоюлианский стиль.