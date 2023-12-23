Укр

Что нельзя делать сегодня в Федулов день 23 декабря, чтобы не оказаться в нищете

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сегодня 23 декабря 2023 праздник - Федулов день (ранее 5 января)
Сегодня 23 декабря 2023 праздник - Федулов день (ранее 5 января). Фото Freepik

В Украине отмечается православный праздник, в котором есть особые народные приметы

В субботу, 23 декабря, православные христиане по новому церковному календарю отмечают память святого Феодула Критского, жившего в III веке. В народном календаре этот день известен как Федулов (Феодулов) день. Кроме Феодула в этот день (по старому стилю 5 января) верующие чтят память мучеников Саторнина, Евпора, Геласия, Эвникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Эвареста.

Федулов день, известный также как Зимний Федул или просто Федул, был посвящен нашими предками бытовым заботам. Этот день завершал подготовку к Сочельнику, который в этом году отмечается 24 декабря (6 января по старому стилю).

В старину было принято отдавать особое внимание своему домашнему скоту и птицам. Заботливые хозяева старались баловать их, предоставляя больше корма. В этот день также было принято устроить уборку в амбаре и хлеву. Считалось, что это поможет защитить животных и птиц от неблагоприятных воздействий нечистой силы.

Что нельзя делать 23 декабря 2023

  • Укорачивать одежду — так можно сократить жизнь, укоротить ее.
  • Заниматься шитьем, особенно молодым девушкам, — можно надолго остаться без женихов.
  • Отдавать долги — можно оказаться совсем без денег.
  • Надевать грязную и порванную одежду — к болезням.
  • Рассказывать о сокровенных желаниях — они не исполнятся.
  • Конфликтовать, драться — можно привлечь к себе проблемы со здоровьем.

Традиции и приметы о погоде 23 декабря

Наши предки обычно начинали свой день с посещения церкви, зажигания свечей и молитв перед иконой святого великомученика Феодула. Они просили у него поддержки для благополучия своего домашнего хозяйства. Святой Феодул почитался как покровитель домашних животных, защищающий их от воздействия нечистых сил.

снег лес солнце
Если в этот день будет ветер, то ждите хорошего урожая

В старину хозяйки готовили постное (из-за Рождественского поста) печенье, вылепляя его в форме животных. Обычно это были фигурки овечек, коровок и птичек. Наши предки верили, что такие лакомства отпугнут злые силы и привлекут поддержку добрых духов.

  • Если идет снег и дует сильный ветер, то июль будет холодным и дождливым.
  • Если в этот день будет ветер, то ждите хорошего урожая.
  • Беспокойное поведение кур предвещает метель.
  • Лошадь храпит – к снежной буре.

У кого именины 23 декабря

Василий, Давид, Иван, Макарий, Наум, Нифонт, Павел, Феодул, Феоктист. Сегодня отмечают свой День ангела женщины по имени Сусанна.

Для того, кто пришел в мир 23 декабря, подходит амулет из красного или черного агата в качестве талисмана. Эти драгоценности служат защитой своим обладателям от негативных воздействий.

девушка снег
Сегодня отмечают свой День ангела женщины по имени Сусанна

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

  • 23 декабря в Украине отмечается День военнослужащих оперативного контроля всех уровней, также известный как День штабных специальностей и войск специальной связи.
  • Праздник человеческого света (День внутреннего света).
  • День рождественского киномарафона. Является одним из наиболее захватывающих и популярных событий в США.

Ранее мы рассказывали, что в 2023 году в Украине рождественский сочельник отмечается по новой дате. Это связано со сменой церковного календаря на новоюлианский стиль.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Церковные праздники