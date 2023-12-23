Что нельзя делать сегодня в Федулов день 23 декабря, чтобы не оказаться в нищете
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В Украине отмечается православный праздник, в котором есть особые народные приметы
В субботу, 23 декабря, православные христиане по новому церковному календарю отмечают память святого Феодула Критского, жившего в III веке. В народном календаре этот день известен как Федулов (Феодулов) день. Кроме Феодула в этот день (по старому стилю 5 января) верующие чтят память мучеников Саторнина, Евпора, Геласия, Эвникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Эвареста.
Федулов день, известный также как Зимний Федул или просто Федул, был посвящен нашими предками бытовым заботам. Этот день завершал подготовку к Сочельнику, который в этом году отмечается 24 декабря (6 января по старому стилю).
В старину было принято отдавать особое внимание своему домашнему скоту и птицам. Заботливые хозяева старались баловать их, предоставляя больше корма. В этот день также было принято устроить уборку в амбаре и хлеву. Считалось, что это поможет защитить животных и птиц от неблагоприятных воздействий нечистой силы.
Что нельзя делать 23 декабря 2023
- Укорачивать одежду — так можно сократить жизнь, укоротить ее.
- Заниматься шитьем, особенно молодым девушкам, — можно надолго остаться без женихов.
- Отдавать долги — можно оказаться совсем без денег.
- Надевать грязную и порванную одежду — к болезням.
- Рассказывать о сокровенных желаниях — они не исполнятся.
- Конфликтовать, драться — можно привлечь к себе проблемы со здоровьем.
Традиции и приметы о погоде 23 декабря
Наши предки обычно начинали свой день с посещения церкви, зажигания свечей и молитв перед иконой святого великомученика Феодула. Они просили у него поддержки для благополучия своего домашнего хозяйства. Святой Феодул почитался как покровитель домашних животных, защищающий их от воздействия нечистых сил.
В старину хозяйки готовили постное (из-за Рождественского поста) печенье, вылепляя его в форме животных. Обычно это были фигурки овечек, коровок и птичек. Наши предки верили, что такие лакомства отпугнут злые силы и привлекут поддержку добрых духов.
- Если идет снег и дует сильный ветер, то июль будет холодным и дождливым.
- Если в этот день будет ветер, то ждите хорошего урожая.
- Беспокойное поведение кур предвещает метель.
- Лошадь храпит – к снежной буре.
У кого именины 23 декабря
Василий, Давид, Иван, Макарий, Наум, Нифонт, Павел, Феодул, Феоктист. Сегодня отмечают свой День ангела женщины по имени Сусанна.
Для того, кто пришел в мир 23 декабря, подходит амулет из красного или черного агата в качестве талисмана. Эти драгоценности служат защитой своим обладателям от негативных воздействий.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
- 23 декабря в Украине отмечается День военнослужащих оперативного контроля всех уровней, также известный как День штабных специальностей и войск специальной связи.
- Праздник человеческого света (День внутреннего света).
- День рождественского киномарафона. Является одним из наиболее захватывающих и популярных событий в США.
Ранее мы рассказывали, что в 2023 году в Украине рождественский сочельник отмечается по новой дате. Это связано со сменой церковного календаря на новоюлианский стиль.