Когда в Украине колядуют и щедруют по новому стилю: даты и традиции

В 2023 году Украина перешла на новый юлианский календарь

Новогодние праздники – это не только застолье, но и много примет и традиций. Наверное, у каждой семьи есть свои обряды на Рождество и Новый год. Одной из любимых традиций для каждого есть колядование, щедрование и посев. Это развлечение любят не только дети, но и взрослые.

Колядование – украинская традиция, пришедшая к нам еще из язычества. В этих песнях воспевают рождение Иисуса Христа. Колядники ходят колядовать по домам, желая их обладателя здоровья и изобилия, за что вознаграждаются разными подарками. Это конфеты, пироги или деньги.

В Украине использовался григорианский календарь с 1582 года. Однако в 2023 году было принято решение перейти на новый юлианский календарь. Праздники сместились на 13 дней. Например, по старому стилю Сочельник празднуем 6 января, а по новому — 24 декабря. Рождество по григорианскому календарю — 7 января, а по новоюлианскому — 25 декабря. Соответственно, изменились и даты колядования и щедрования. Они тоже сместились на 13 дней по новому стилю.

Для того чтобы не путаться, "Телеграф" подготовил для вас маленькое напоминание, когда в Украине щедруют и колядуют.

Когда в Украине колядуют и щедруют

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине празднуют Сочельник. Мы поделились датой по новому стилю.