Канун Рождества: что запрещено делать сегодня 24 декабря, если не хотите лишиться счастья

Украинцы отмечают сегодня Сочельник — божественное событие перед Рождеством

После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь, церковные праздники украинцы отмечают по новым датам. Так, православные христиане, которые ранее встречали Рождественский Сочельник 6 января, делают это теперь 24 декабря. В это волшебное время все объединяются, чтобы вместе встретить самый светлый и радостный христианский праздник — Рождество.

В этот день завершается Рождественский пост, который продолжался целых 40 дней. В канун Рождества верующие воздерживались от употребления пищи до появления на небосклоне первой звезды, символизирующей звезду, которая взошла над Вифлеемом в момент появления на свет Иисуса Христа.

Что нельзя делать 24 декабря в Сочельник

Сквернословить, конфликтовать — можно потерять здоровья, семейное благополучие, финансы.

— можно потерять здоровья, семейное благополучие, финансы. Заниматься тяжелым физическим трудом . Это нужно было сделать до праздника.

. Это нужно было сделать до праздника. Сидеть в углу стола , особенно незамужним девушкам, — они рискуют остаться холостячками.

, особенно незамужним девушкам, — они рискуют остаться холостячками. Общаться с должниками и людьми, жалующимися на жизнь — весь негатив может перейти к собеседнику.

— весь негатив может перейти к собеседнику. Посещать кладбища . Считалось, что можно не вернуться и остаться с умершими, которые позовут к себе.

. Считалось, что можно не вернуться и остаться с умершими, которые позовут к себе. Гадать — церковь не одобряет подобные ритуалы, особенно на такие важные события.

Традиции и приметы о погоде 24 декабря

В канун Рождества во всех православных храмах проходят праздничные богослужения. Название "Святой вечер" или "Сочельник" связано с традиционной сладкой кашей, которую готовили на ужин — кутьей.

Наши предки начинали каждый праздничный стол с этого блюда. В него добавляли мед, мак, орехи и сухофрукты. Помимо кутьи, готовили еще одиннадцать постных блюд, среди которых обязательно присутствовали постный борщ, рыба, грибы, вареники с фасолью и капустой, картошка и узвар.

Гости и члены семьи должны были попробовать все, что было приготовлено хозяйкой и предложено на стол, покрытый белоснежной скатертью. Ни одна из трапез не должна была остаться нетронутой. Это являлось проявлением неуважения к хозяйке.

После ужина 24 декабря и утром 25 декабря люди отправлялись колядовать, исполняя народные песни и поздравляя своих близких, друзей, знакомых и соседей. Некоторые устраивали танцы вокруг елки, особенно на свежем воздухе.

Солнце с бликами по сторонам – будут морозы.

Солнце в кругах – к богатому урожаю.

Солнечные лучи уходят вверх – к похолоданию.

Если они опускаются вниз – будет метель.

Синие облака на небе – к теплым дождям.

Если 24 декабря тепло, а ночью заморозки, погода в апреле будет погожей.

Если на земле лежит снег – лето будет холодное.

Ясное и звездное небо – к утренним заморозкам.

В полдень солнце выглянуло из-за туч – к жаркому лету. Если пасмурно днем, то лето будет дождливым.

У кого именины 24 декабря

Сегодня празднуют День ангела обладатели имен: Николай, Сергей, Агата, Клавдия, Евгения.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

В этот день в Украине отмечают свой профессиональный праздник сотрудники архивных учреждений — День работников архивных учреждений Украины.

Отметим, что те украинцы, которые все еще предпочитают праздновать Рождество 7 января, в 2024 году будут отмечать Сочельник 6 января. Блогер Виталий Чепинога для "Телеграфа" рассказал об особенностях празднования Рождества по двум датам.