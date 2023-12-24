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Рождество Христово 2023: что категорически запрещено делать 25 декабря

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Для Рождества существует множество примет и обычаев Новость обновлена 24 декабря 2023, 18:48
Для Рождества существует множество примет и обычаев. Фото Freepik

Вот, что строго запрещено делать, чтобы не было беды

В понедельник, 25 декабря, в Украине, после перехода УПЦ и УГКЦ на новоюлианский календарь, и во всем мире отмечается Рождество Христово. Этот святой праздник является одним из наиболее значимых для верующих, так как в этот день (7 января по старому стилю) родился Иисус Христос от Пресвятой Девы Марии.

Накануне Рождества христиане отмечают Сочельник (Святой Вечер), и в этот же день завершается Рождественский пост, который продолжался целых сорок дней. 24 декабря сервируют 12 постных блюд, отражающих количество апостолов Иисуса Христа. Также в этот вечер начинают петь колядки.

Традиции самого Рождества Христова уходят глубоко в историю веков. Любой, кто стремится не отогнать от себя и своей семьи удачу и счастье, должен следовать определенным обычаям.

Что нельзя делать на Рождество Христово

  • Сквернословить, ссориться — такое поведение понижает шансы предков на спасение души.
  • Давать взаймы и брать в долг — проведет весь год в долгах.
  • Гадать на будущее — это и другие подобные оккультные ритуалы запрещаются церковью.
  • Заниматься уборкой и выносить мусор — можно из дома вынести и удачу.
  • Подбирать найденные на дороге деньги — сулит бедность.

Напомним, что рождественские традиции уходят вглубь веков. Их соблюдали наши предки. Ранее "Телеграф" рассказал, какие украинские народные традиции на великие праздники тесно переплетаются с церковными в современном мире.

Теги:
#Традиции #Рождество #Праздники #Запреты #Церковные праздники