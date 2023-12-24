Магнитные бури ушли на каникулы, но мощно ворвутся в 2024-ый: когда их ждать

Буря растянется на два дня

Магнитные бури прямо сейчас атакуют Землю. И они, к счастью, являются последними в этом году. Однако космическая непогода не заставит себя ждать уже в новом году.

"Телеграф", основываясь на данных метеорологов, рассказывает о том, когда ждать следующую мощную магнитную бурю. Судя по прогнозам, её можно ожидать в средине января.

Её К-индекс (градация мощности) равняется 4 баллам — геомагнитный шторм средней мощности. Но, к счастью, она будет короткой — всего два дня. Дальше шторм затихнет.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли, которое может продолжаться от нескольких часов и до нескольких суток. Образуются такие явления, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Кто может ощутить на себе их действие

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее мы писали о том, что перед Новым годом погода изменится.