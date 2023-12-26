Сегодня 26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот праздник
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В народе этот божественный праздник, посвященный Деве Марии, считали по-настоящему женским
В последующий день после Рождества Христова верующие отдают честь Матери Иисуса Христа – Пресвятой Богородице. В 2023 году по новоюлианскому календарю праздник Собор Пресвятой Богородицы отмечается 26 декабря (8 января по старому стилю).
Праздник получил название Собор в связи с почитанием православными верующими и других личностей, связанных с Иисусом Христом и Марией. Также 26 декабря отмечается почитание святого Иосифа, пророка Давида, предка Иисуса, а также святого Иакова, сына Иосифа от первого брака.
Этот праздник неслучайно идет вслед за Рождеством Христовым, и в обществе его рассматривают как истинно женский, также известный как "Бабьи каши".
Что нельзя делать 26 декабря на Богородицу
- Заниматься тяжелым физическим трудом — к болезням.
- Есть подгоревшую кашу, особенно женщинам — вскоре начнет изменять муж.
- Варить кисель – к покойнику в семье.
- Покупать веревки – случится беда.
- Выкидывать битую посуду и другой ненужный хлам из дома — к бедам и несчастьям в новом году.
- Заниматься рукоделием – этим можно было отвадить счастье и удачу от дома.
- Делать все, что связано с деньгами, — это может обречь человека на нищету.
Традиции и приметы о погоде 26 декабря
Собор Пресвятой Богородицы на Руси традиционно воспринимался не только как праздник, посвященный благодарению Деве Марии за рождение Спасителя, и святых, которые заботились о Ней и Младенце. Этот день также считался особенным для всех акушеров и женщин, помогающих при родах. В древности такую роль выполняли повивальные бабки, поэтому праздник известен также под различными народными названиями, такими как "Бабьи каши", "Бабий день" или "День повивальных бабок".
В старину, накануне события, связанного с Собором Пресвятой Богородицы, готовили караваи и приносили их в храм для освящения. Несколько из этих хлебов оставляли внутри храма, а остальные распределяли между собой дети, близкие родственники и соседи.
В день Собора Пресвятой Богородицы традиционно принято посещать храм. Люди обращаются к Деве Марии, уповая на ее поддержку во всех трудностях и испытаниях, сопутствующих им на протяжении различных этапов своей жизни.
- Если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.
- Если за окном снег и мороз — примета к тому, что лето будет ненастным и холодным.
- Если утром солнечно и ясно — жди хороший урожай проса.
- Если 8 января пригорела каша — быть снегопадам.
- Стаи ворон летают над головой — будет вьюга.
- Если щебечут синицы — жди ночных заморозков.
- Если услышал пение зяблика — скоро будет оттепель.
- Снег 8 января прилипает к ладоням — жди тепла.
- Северный ветер принесет с собой холод и стужу.
- Если после заката 26 декабря небо окрашивается в красный цвет — жди лютых морозов.
У кого именины 26 декабря
26 декабря отмечают именины обладатели таких имен: Александр, Дмитрий, Михаил, Мария, Анфиса, Ефим, Григорий, Иосиф, Давид, Исаакий.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
26 декабря во всем мире празднуется интересный и приятный праздник — День подарков. В этот особенный день можно устроить приятный сюрприз тем, кто вовсе не рассчитывает на презент. Также отмечают День нытика – праздник поддержки тех, кто очень расстроен. В Болгарии отмечают День отца, а в США – День сахарного тростника.
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