Сегодня 26 декабря — Собор Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот праздник

В народе этот божественный праздник, посвященный Деве Марии, считали по-настоящему женским

В последующий день после Рождества Христова верующие отдают честь Матери Иисуса Христа – Пресвятой Богородице. В 2023 году по новоюлианскому календарю праздник Собор Пресвятой Богородицы отмечается 26 декабря (8 января по старому стилю).

Праздник получил название Собор в связи с почитанием православными верующими и других личностей, связанных с Иисусом Христом и Марией. Также 26 декабря отмечается почитание святого Иосифа, пророка Давида, предка Иисуса, а также святого Иакова, сына Иосифа от первого брака.

Этот праздник неслучайно идет вслед за Рождеством Христовым, и в обществе его рассматривают как истинно женский, также известный как "Бабьи каши".

Что нельзя делать 26 декабря на Богородицу

Заниматься тяжелым физическим трудом — к болезням.

— к болезням. Есть подгоревшую кашу , особенно женщинам — вскоре начнет изменять муж.

, особенно женщинам — вскоре начнет изменять муж. Варить кисель – к покойнику в семье.

– к покойнику в семье. Покупать веревки – случится беда.

– случится беда. Выкидывать битую посуду и другой ненужный хлам из дома — к бедам и несчастьям в новом году.

и другой — к бедам и несчастьям в новом году. Заниматься рукоделием – этим можно было отвадить счастье и удачу от дома.

– этим можно было отвадить счастье и удачу от дома. Делать все, что связано с деньгами, — это может обречь человека на нищету.

Традиции и приметы о погоде 26 декабря

Собор Пресвятой Богородицы на Руси традиционно воспринимался не только как праздник, посвященный благодарению Деве Марии за рождение Спасителя, и святых, которые заботились о Ней и Младенце. Этот день также считался особенным для всех акушеров и женщин, помогающих при родах. В древности такую роль выполняли повивальные бабки, поэтому праздник известен также под различными народными названиями, такими как "Бабьи каши", "Бабий день" или "День повивальных бабок".

В старину, накануне события, связанного с Собором Пресвятой Богородицы, готовили караваи и приносили их в храм для освящения. Несколько из этих хлебов оставляли внутри храма, а остальные распределяли между собой дети, близкие родственники и соседи.

В день Собора Пресвятой Богородицы традиционно принято посещать храм. Люди обращаются к Деве Марии, уповая на ее поддержку во всех трудностях и испытаниях, сопутствующих им на протяжении различных этапов своей жизни.

Если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.

Если за окном снег и мороз — примета к тому, что лето будет ненастным и холодным.

Если утром солнечно и ясно — жди хороший урожай проса.

Если 8 января пригорела каша — быть снегопадам.

Стаи ворон летают над головой — будет вьюга.

Если щебечут синицы — жди ночных заморозков.

Если услышал пение зяблика — скоро будет оттепель.

Снег 8 января прилипает к ладоням — жди тепла.

Северный ветер принесет с собой холод и стужу.

Если после заката 26 декабря небо окрашивается в красный цвет — жди лютых морозов.

У кого именины 26 декабря

26 декабря отмечают именины обладатели таких имен: Александр, Дмитрий, Михаил, Мария, Анфиса, Ефим, Григорий, Иосиф, Давид, Исаакий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

26 декабря во всем мире празднуется интересный и приятный праздник — День подарков. В этот особенный день можно устроить приятный сюрприз тем, кто вовсе не рассчитывает на презент. Также отмечают День нытика – праздник поддержки тех, кто очень расстроен. В Болгарии отмечают День отца, а в США – День сахарного тростника.

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