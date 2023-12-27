Церковный праздник в Украине 27 декабря: сделаете это сегодня — привлечете неприятности в семью

В Степанов день наши предки предугадывали погоду за народными приметами

Согласно новому церковному календарю, 27 декабря (9 января по старому стилю) отмечается память христианского мученика Стефана, который был побит камнями в I веке за свою христианскую проповедь в Иерусалиме. В народной традиции этот день известен как Степанов день.

Известно, что Стефан входил в число 70 последователей Христа, которых посчитали равными апостолам после смерти и Вознесения Спасителя за их преданность, образ жизни и распространение христианства.

Праздник ассоциируется с различными ограничениями. Предки считали, что нарушение этих правил может повлечь за собой негативные последствия.

Что нельзя делать 27 декабря в Степанов день

Ссориться с близкими – взаимные обиды не позволят восстановить отношения.

– взаимные обиды не позволят восстановить отношения. Стричься, менять прическу, заниматься ногтями – это может отразиться на здоровье и стать причиной болезней.

– это может отразиться на здоровье и стать причиной болезней. Готовить блюда из картофеля – к семейным скандалам.

– к семейным скандалам. Убирать в шкафах, раскладывать вещи и предметы – к мелким неприятностям в семье, которые будут разрушать ее изнутри.

– к мелким неприятностям в семье, которые будут разрушать ее изнутри. Гадать и предсказывать судьбу – ее можно изменить в худшую сторону.

– ее можно изменить в худшую сторону. Брать в руки ножи, чтобы не потерять мужскую силу.

Традиции и приметы о погоде 27 декабря

В народе в этот день особо почитали пастухов. 27 декабря гостеприимно угощали пастухов и приглашали их в гости. Особое внимание уделялось также уходу за лошадьми, поскольку существовала вера, что хорошее поение в этот день обеспечит животным крепкое здоровье на целый год.

Девушки также устраивали предновогодние гадания. Например, они рассыпали зерна или семена по столу: если общее количество зерен четное, то вероятность выйти замуж велика, а год обещает быть удачным в любви. В случае нечетного числа зерен, замужество или предложение руки и сердца в ближайший год маловероятны.

Именно в этот день традиционно заключались новые трудовые сделки, а также можно было завершить предыдущий контракт с работодателем. Нанимателю было запрещено отклонять просьбу работника, чтобы избежать несчастий в своей семье.

Если на деревьях виден иней – ждите богатого урожая хлебных культур.

Мороз и солнце за окном предвещают урожайный год.

Вороны гнездятся прямо на снегу — скоро придет оттепель.

Сильный снегопад — к большому урожаю ягод и грибов.

В небе много маленьких птиц летает — к скорым снегопадам.

В дома прибежал заяц — скоро ударят затяжные морозы.

Луна ночью красноватого цвета — к снежному, но теплому январю.

Синички весь день поют — к мягкой зиме и ранней весне.

У кого именины 27 декабря

27 декабря именины отмечают обладатели таких имен: Степан, Федор, Лука, Иосиф, Давид, Яков, Ферапонт.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

По всему миру отмечается День вырезания снежинок. Кроме того, в США отмечается Национальный день фруктового пирога. В Северной Корее – День Конституции.

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