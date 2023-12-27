Церковный праздник в Украине 27 декабря: сделаете это сегодня — привлечете неприятности в семью
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В Степанов день наши предки предугадывали погоду за народными приметами
Согласно новому церковному календарю, 27 декабря (9 января по старому стилю) отмечается память христианского мученика Стефана, который был побит камнями в I веке за свою христианскую проповедь в Иерусалиме. В народной традиции этот день известен как Степанов день.
Известно, что Стефан входил в число 70 последователей Христа, которых посчитали равными апостолам после смерти и Вознесения Спасителя за их преданность, образ жизни и распространение христианства.
Праздник ассоциируется с различными ограничениями. Предки считали, что нарушение этих правил может повлечь за собой негативные последствия.
Что нельзя делать 27 декабря в Степанов день
- Ссориться с близкими – взаимные обиды не позволят восстановить отношения.
- Стричься, менять прическу, заниматься ногтями – это может отразиться на здоровье и стать причиной болезней.
- Готовить блюда из картофеля – к семейным скандалам.
- Убирать в шкафах, раскладывать вещи и предметы – к мелким неприятностям в семье, которые будут разрушать ее изнутри.
- Гадать и предсказывать судьбу – ее можно изменить в худшую сторону.
- Брать в руки ножи, чтобы не потерять мужскую силу.
Традиции и приметы о погоде 27 декабря
В народе в этот день особо почитали пастухов. 27 декабря гостеприимно угощали пастухов и приглашали их в гости. Особое внимание уделялось также уходу за лошадьми, поскольку существовала вера, что хорошее поение в этот день обеспечит животным крепкое здоровье на целый год.
Девушки также устраивали предновогодние гадания. Например, они рассыпали зерна или семена по столу: если общее количество зерен четное, то вероятность выйти замуж велика, а год обещает быть удачным в любви. В случае нечетного числа зерен, замужество или предложение руки и сердца в ближайший год маловероятны.
Именно в этот день традиционно заключались новые трудовые сделки, а также можно было завершить предыдущий контракт с работодателем. Нанимателю было запрещено отклонять просьбу работника, чтобы избежать несчастий в своей семье.
- Если на деревьях виден иней – ждите богатого урожая хлебных культур.
- Мороз и солнце за окном предвещают урожайный год.
- Вороны гнездятся прямо на снегу — скоро придет оттепель.
- Сильный снегопад — к большому урожаю ягод и грибов.
- В небе много маленьких птиц летает — к скорым снегопадам.
- В дома прибежал заяц — скоро ударят затяжные морозы.
- Луна ночью красноватого цвета — к снежному, но теплому январю.
- Синички весь день поют — к мягкой зиме и ранней весне.
У кого именины 27 декабря
27 декабря именины отмечают обладатели таких имен: Степан, Федор, Лука, Иосиф, Давид, Яков, Ферапонт.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
По всему миру отмечается День вырезания снежинок. Кроме того, в США отмечается Национальный день фруктового пирога. В Северной Корее – День Конституции.
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