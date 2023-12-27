Никакого похмелья: как пить алкоголь на Новый год и работать 1 января без стресса

Забудете о традиционном похмелье

Новый год – это время для празднования, веселья и, конечно же, алкоголя. Но как употреблять алкоголь, чтобы не испортить себе следующий день? Многие из нас знают, что похмелье – это неприятное состояние, которое возникает на следующий день после употребления алкоголя. Оно сопровождается головной болью, тошнотой, слабостью, раздражением и другими симптомами. Но существуют ли эффективные способы предотвратить или облегчить последствия?

Вот несколько советов, как пить алкоголь без "болезненных" последствий:

Закуска перед употреблением алкоголя . Жирная пища поможет замедлить всасывание алкоголя в кровь.

. Жирная пища поможет замедлить всасывание алкоголя в кровь. Пить алкоголь в умеренном количестве . Не следует употреблять более двух стандартных порций алкоголя в день для мужчин и одной стандартной порции для женщин.

. Не следует употреблять более двух стандартных порций алкоголя в день для мужчин и одной стандартной порции для женщин. Пить воду между приемами алкоголя . Это поможет избежать обезвоживания, которое может усугубить симптомы похмелья.

. Это поможет избежать обезвоживания, которое может усугубить симптомы похмелья. Не смешивать разные виды алкоголя . Это может привести к замедлению метаболизма алкоголя и усилению его действия.

. Это может привести к замедлению метаболизма алкоголя и усилению его действия. Избегать газированных алкогольных напитков . Газы могут усилить вздутие живота и раздражение желудка.

. Газы могут усилить вздутие живота и раздражение желудка. Пейте медленно. Медленное употребление алкоголя позволит вашему организму лучше его усваивать и снизит риск похмелья.

Дополнительные советы:

Если вы чувствуете, что начинаете опьянеть, сделайте перерыв или прекратите пить.

Если вы не уверены, сколько вы можете пить, не пейте больше, чем вы обычно пьете.

Если вы чувствуете похмелье, пейте много воды, ешьте легкую пищу и отдыхайте.

Если вы все же чувствуете похмелье 1 января, вам понадобится лекарство, которое поможет очистить ваше тело от токсинов.

Вот несколько примеров:

Активированный уголь . Это натуральный сорбент, связывающий и удаляющий токсины, тяжелые металлы, алкоголь и лекарства из кишечника. Рекомендованная доза активированного угля – 1 таблетка на 10 кг массы тела за час до употребления алкоголя или после него.

. Это натуральный сорбент, связывающий и удаляющий токсины, тяжелые металлы, алкоголь и лекарства из кишечника. Рекомендованная доза активированного угля – 1 таблетка на 10 кг массы тела за час до употребления алкоголя или после него. Смекта . Это порошок, содержащий диоктаэдрический смектит — природный минерал, обладающий обволакивающим, антидиарейным и сорбирующим действием. Рекомендуемая доза муски – 1 пакетик 3 раза в день.

. Это порошок, содержащий диоктаэдрический смектит — природный минерал, обладающий обволакивающим, антидиарейным и сорбирующим действием. Рекомендуемая доза муски – 1 пакетик 3 раза в день. Энтеросгель. Это гель, содержащий полиметилсилоксан полигидрат — органический силикон, обладающий высокой сорбционной активностью. Рекомендованная доза энтеросгеля — 1-2 столовых ложки 3 раза в день за час до или после употребления алкоголя.

Если вы придерживаетесь этих советов, вы сможете избежать похмелья или облегчить его симптомы и хорошо чувствовать себя 1 января на работе. Но помните, что лучший способ избежать похмелья – это не пить алкоголь вообще. Будьте умны и берегите свое здоровье!

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой алкоголь нельзя смешивать во избежание неприятных последствий.