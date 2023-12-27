Никакого похмелья: как пить алкоголь на Новый год и работать 1 января без стресса
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Забудете о традиционном похмелье
Новый год – это время для празднования, веселья и, конечно же, алкоголя. Но как употреблять алкоголь, чтобы не испортить себе следующий день? Многие из нас знают, что похмелье – это неприятное состояние, которое возникает на следующий день после употребления алкоголя. Оно сопровождается головной болью, тошнотой, слабостью, раздражением и другими симптомами. Но существуют ли эффективные способы предотвратить или облегчить последствия?
Вот несколько советов, как пить алкоголь без "болезненных" последствий:
- Закуска перед употреблением алкоголя. Жирная пища поможет замедлить всасывание алкоголя в кровь.
- Пить алкоголь в умеренном количестве. Не следует употреблять более двух стандартных порций алкоголя в день для мужчин и одной стандартной порции для женщин.
- Пить воду между приемами алкоголя. Это поможет избежать обезвоживания, которое может усугубить симптомы похмелья.
- Не смешивать разные виды алкоголя. Это может привести к замедлению метаболизма алкоголя и усилению его действия.
- Избегать газированных алкогольных напитков. Газы могут усилить вздутие живота и раздражение желудка.
- Пейте медленно. Медленное употребление алкоголя позволит вашему организму лучше его усваивать и снизит риск похмелья.
Дополнительные советы:
- Если вы чувствуете, что начинаете опьянеть, сделайте перерыв или прекратите пить.
- Если вы не уверены, сколько вы можете пить, не пейте больше, чем вы обычно пьете.
- Если вы чувствуете похмелье, пейте много воды, ешьте легкую пищу и отдыхайте.
Если вы все же чувствуете похмелье 1 января, вам понадобится лекарство, которое поможет очистить ваше тело от токсинов.
Вот несколько примеров:
- Активированный уголь. Это натуральный сорбент, связывающий и удаляющий токсины, тяжелые металлы, алкоголь и лекарства из кишечника. Рекомендованная доза активированного угля – 1 таблетка на 10 кг массы тела за час до употребления алкоголя или после него.
- Смекта. Это порошок, содержащий диоктаэдрический смектит — природный минерал, обладающий обволакивающим, антидиарейным и сорбирующим действием. Рекомендуемая доза муски – 1 пакетик 3 раза в день.
- Энтеросгель. Это гель, содержащий полиметилсилоксан полигидрат — органический силикон, обладающий высокой сорбционной активностью. Рекомендованная доза энтеросгеля — 1-2 столовых ложки 3 раза в день за час до или после употребления алкоголя.
Если вы придерживаетесь этих советов, вы сможете избежать похмелья или облегчить его симптомы и хорошо чувствовать себя 1 января на работе. Но помните, что лучший способ избежать похмелья – это не пить алкоголь вообще. Будьте умны и берегите свое здоровье!
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой алкоголь нельзя смешивать во избежание неприятных последствий.