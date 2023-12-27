Последнее полнолуние 2023 года: удалось зафиксировать фантастическое астрономическое явление (фото)

Луна в этот период чрезвычайно красивая

Последнее полнолуние 2023 года — 27 декабря. Она тринадцатая в этом году. Эзотерики сообщают, что она может принести некоторые эмоциональные трудности, однако в других областях возможно найти баланс. С этим периодом связано немало примет, предрассудков и запретов. Фото полные уже не раз делились на "Телеграф".

Наиболее известное название декабрьской полнолуния — Холодная Луна. Это явление назвали индейцы из Северной Америки спустя зимний сезон. Также ее называют Луной Длинной Ночи. Это явление — одно мгновение, когда Луна достигает противостояния с Солнцем. Удалось зафиксировать это чудесное астрономическое явление в Сан-Сальвадоре.

Полнолуние в Сан-Сальвадоре

Полнолуние в Сан-Сальвадоре

В разных странах в разное время полнолуние получило свои имена. В Китае ее называют Горькая Луна, а в Средневековой Англии она получила имя Луна Дуба. В Колониальной Америке назвали это явление Рождественской Луной, а в Южном полушарии — Клубничной или Медовой Луной.

В этом году этот день благоприятен для примирения с теми, с кем вы в ссоре, уходе за собой, творчестве. Также следует загадывать желания и медитировать в этот день. Полнолуние состоялось 27 декабря в 02:33 по киевскому времени (в 00:33 по GMT).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать в Полную Луну. Мы поделились приметами и предрассудками.