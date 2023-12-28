Что смотрели украинцы в 2023 году? 12 самых популярных фильмов от Takflix
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Количество украинского контента просто поражает
В конце года, опубликовали списки самых популярных фильмов за 2023 год. Больше всего, в них вошло 12 популярных кинолент, которые чаще всего для просмотра выбирали зрители.
Их распределили по пять категорий: Игровое кино, Документальное, Короткие метры, Классика, Бесплатное кино. Рейтинг популярных названий и жанров был опубликован на платформе онлайн-кинотеатра "Takflix".
Самым популярным игровым кино стала трагикомедия "Я работаю на кладбище" Алексея Тараненко. А второе место в этой категории заняла лента — "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича. На третьем – "Мои мысли тихие" этого же режиссера.
Неизменной классикой для украинцев с наибольшим количеством просмотров в 2023-м стали "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. Второе место заняла лента "Умеете ли вы жить?" Александра Муратова, а третье – "Пропала грамота" Бориса Ивченко.
Популярные документальные фильмы:
"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Надежды Парфан
"Усатый фанк" Александра Ковша
"Байконур. Вторжение" Ангела Ангелова
Популярные короткометражные фильмы:
"Капитан Бровары" Эдуарда Нечмоглода
"ГКЧП" Аркадия Непиталюка
"Вход через балкон" Романа Блажана
Популярные бесплатные фильмы:
"Я не хотела делать фильм о войне" Надежды Парфан
"Любовь" Никиты Лыскова
"Кровянка" Аркадия Непиталюка
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