Что смотрели украинцы в 2023 году? 12 самых популярных фильмов от Takflix

Количество украинского контента просто поражает

В конце года, опубликовали списки самых популярных фильмов за 2023 год. Больше всего, в них вошло 12 популярных кинолент, которые чаще всего для просмотра выбирали зрители.

Их распределили по пять категорий: Игровое кино, Документальное, Короткие метры, Классика, Бесплатное кино. Рейтинг популярных названий и жанров был опубликован на платформе онлайн-кинотеатра "Takflix".

Самым популярным игровым кино стала трагикомедия "Я работаю на кладбище" Алексея Тараненко. А второе место в этой категории заняла лента — "Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича. На третьем – "Мои мысли тихие" этого же режиссера.

Неизменной классикой для украинцев с наибольшим количеством просмотров в 2023-м стали "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. Второе место заняла лента "Умеете ли вы жить?" Александра Муратова, а третье – "Пропала грамота" Бориса Ивченко.

Популярные документальные фильмы:

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Надежды Парфан

"Усатый фанк" Александра Ковша

"Байконур. Вторжение" Ангела Ангелова

Популярные короткометражные фильмы:

"Капитан Бровары" Эдуарда Нечмоглода

"ГКЧП" Аркадия Непиталюка

"Вход через балкон" Романа Блажана

Популярные бесплатные фильмы:

"Я не хотела делать фильм о войне" Надежды Парфан

"Любовь" Никиты Лыскова

"Кровянка" Аркадия Непиталюка

Ранее "Телеграф" писал, что вышел трейлер первого фильма о смертной казни в Украине. В ленте показаны 90-е, а именно действие происходит за несколько месяцев до моратория на смертную казнь.

А также, что стоит посмотреть этой зимой. Телеграф собрал фильмы, которые вызовут у вас эмоции и даже ностальгию.