Что можно и нельзя делать сегодня в Страшной день: традиции в церковный праздник 29 декабря
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Сегодня христиане вспоминают 14 тысяч младенцев, убитых при иудейском царе Ироде I
В пятницу 29 декабря (11 января по старому стилю) в церковном новоюлианском календаре почитается память о Вифлеемских младенцах. Несмотря на то, что эти младенцы из-за своего маленького возраста не осознавали происходящих тогда событий и даже не знали об Иисусе Христе, церковь признает их как мучеников. Христиане отмечают Страшной день.
В этот день верующие вспоминают о четырнадцати тысячах младенцев, погибших при царе Ироде I. Согласно библейскому рассказу, царь приказал уничтожить всех новорожденных в городе Вифлееме после того, как узнал о прибытии Девы Марии с младенцем Иисусом. Благодаря предупреждению ангела, Дева Мария смогла спасти своего младенца, бежав в Египет, избежав трагической участи, которая ожидала других детей.
Что нельзя делать 29 декабря
- Отказывать в милостыне — наказанием станет безденежье.
- Выпускать детей одних на улицу — считается, что злые силы могут напустить порчу, перепугать детей.
- Спорить, ругаться, сквернословить — болезни весь год будут ходить за такими людьми по пятам.
- Жаловаться на свою судьбу и семейные проблемы — придут неприятности и проблемы, превратив жизнь в каторгу.
- Начинать новые дела — все пойдет прахом. Все, что связано с подобными планами, переносили на другое время.
- Пускать в дом незнакомцев — под видом людей в жилье могли проникнуть оборотни.
- Игнорировать и отказывать в сладостях колядующим — достатка в доме не будет.
- Жаловаться на свою жизнь — судьба отвернется и не принесет счастье и удачу.
Традиции и приметы о погоде 29 декабря
В древней Киевской Руси в этот день особое внимание уделяли безопасности детей, из-за чего 29 декабря также прозвали "Детский праздник". Для грудничков в колыбель, в качестве оберега, клали засохший цветок чертополоха. Родители старались избегать ругани в этот день и не отпускали детей далеко от дома.
В Страшной день наши предки предпочитали проводить больше времени в домашней обстановке. Приготовление пищи и уборка отнимали много сил, но при этом не оставляли места для размышлений и беспокойств.
- Если дует северный ветер, а небо безоблачное, значит будут крепкие морозы.
- Чистое небо с яркими звездами знаменует похолодание.
- Если окна запотели, значит грядет оттепель.
- Метель на улице – знак того, что июль будет дождливым.
- Теплая погода знаменует раннюю весну.
- Если куры уселись на насест раньше, чем обычно, значит ударят сильные морозы.
- Низко плывут облака – на холодную погоду.
- Шумит лес – придет тепло.
У кого именины 29 декабря
29 декабря именины отмечают обладатели таких имен: Марко, Иван, Фадей, Георгий, Вениамин, Маркел, Лаврентий, Анна, Егор, Юрий.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
29 декабря ежегодно отмечается Международный День "Тик-так". Основная идея этого праздника заключается в стимулировании людей к максимально эффективному использованию времени для решения задач. Также празднуют Международный день биологического разнообразия.
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