Что можно и нельзя делать сегодня в Страшной день: традиции в церковный праздник 29 декабря

Сегодня христиане вспоминают 14 тысяч младенцев, убитых при иудейском царе Ироде I

В пятницу 29 декабря (11 января по старому стилю) в церковном новоюлианском календаре почитается память о Вифлеемских младенцах. Несмотря на то, что эти младенцы из-за своего маленького возраста не осознавали происходящих тогда событий и даже не знали об Иисусе Христе, церковь признает их как мучеников. Христиане отмечают Страшной день.

В этот день верующие вспоминают о четырнадцати тысячах младенцев, погибших при царе Ироде I. Согласно библейскому рассказу, царь приказал уничтожить всех новорожденных в городе Вифлееме после того, как узнал о прибытии Девы Марии с младенцем Иисусом. Благодаря предупреждению ангела, Дева Мария смогла спасти своего младенца, бежав в Египет, избежав трагической участи, которая ожидала других детей.

Что нельзя делать 29 декабря

Отказывать в милостыне — наказанием станет безденежье.

— наказанием станет безденежье. Выпускать детей одних на улицу — считается, что злые силы могут напустить порчу, перепугать детей.

— считается, что злые силы могут напустить порчу, перепугать детей. Спорить, ругаться, сквернословить — болезни весь год будут ходить за такими людьми по пятам.

— болезни весь год будут ходить за такими людьми по пятам. Жаловаться на свою судьбу и семейные проблемы — придут неприятности и проблемы, превратив жизнь в каторгу.

— придут неприятности и проблемы, превратив жизнь в каторгу. Начинать новые дела — все пойдет прахом. Все, что связано с подобными планами, переносили на другое время.

— все пойдет прахом. Все, что связано с подобными планами, переносили на другое время. Пускать в дом незнакомцев — под видом людей в жилье могли проникнуть оборотни.

— под видом людей в жилье могли проникнуть оборотни. Игнорировать и отказывать в сладостях колядующим — достатка в доме не будет.

— достатка в доме не будет. Жаловаться на свою жизнь — судьба отвернется и не принесет счастье и удачу.

Традиции и приметы о погоде 29 декабря

В древней Киевской Руси в этот день особое внимание уделяли безопасности детей, из-за чего 29 декабря также прозвали "Детский праздник". Для грудничков в колыбель, в качестве оберега, клали засохший цветок чертополоха. Родители старались избегать ругани в этот день и не отпускали детей далеко от дома.

В Страшной день наши предки предпочитали проводить больше времени в домашней обстановке. Приготовление пищи и уборка отнимали много сил, но при этом не оставляли места для размышлений и беспокойств.

Если дует северный ветер, а небо безоблачное, значит будут крепкие морозы.

Чистое небо с яркими звездами знаменует похолодание.

Если окна запотели, значит грядет оттепель.

Метель на улице – знак того, что июль будет дождливым.

Теплая погода знаменует раннюю весну.

Если куры уселись на насест раньше, чем обычно, значит ударят сильные морозы.

Низко плывут облака – на холодную погоду.

Шумит лес – придет тепло.

У кого именины 29 декабря

29 декабря именины отмечают обладатели таких имен: Марко, Иван, Фадей, Георгий, Вениамин, Маркел, Лаврентий, Анна, Егор, Юрий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

29 декабря ежегодно отмечается Международный День "Тик-так". Основная идея этого праздника заключается в стимулировании людей к максимально эффективному использованию времени для решения задач. Также празднуют Международный день биологического разнообразия.

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