Чтобы не было "вороньего гнезда": когда можно стричься по лунному календарю в январе 2024

Рассказываем, какие дни благоприятны, а какие нет для визита к парикмахеру

Ни для кого не секрет, что все живое на Земле подвержено влиянию ее спутника — Луны. Лунный календарь используется во множестве культур, от Луны зависят приливы и отливы. И многие уверены, что ее фазы, полнолуние и новолуние влияют и на организм человека — как позитивно, так и негативно.

Некоторые мастера парикмахерского дела, основываясь на собственном опыте, подтверждают влияние растущей и убывающей Луны на результаты стрижки и других профессиональных процедур с волосами. "Телеграф" подготовил для вас инфографику по удачным и неудачным дням для визита к парикмахеру.

Когда лучше стричь волосы в январе 2024 года

Таких дней, которые наиболее благоприятны для подстригания, в январе насчитывается шесть:

10 января — это самый удачный день для того, чтобы стрижка, сделанная в этот день, как можно дольше хранила свою форму;

— это самый удачный день для того, чтобы стрижка, сделанная в этот день, как можно дольше хранила свою форму; 18, 19 и 20 января — волосы, остриженные в этот день, укрепятся, оздоровятся, а их структура улучшится;

— волосы, остриженные в этот день, укрепятся, оздоровятся, а их структура улучшится; 23 и 24 января — самые благоприятные дни для стрижки слабых, ломких волос и кончиков, которые секутся.

Нейтральных дней для стрижки по лунному календарю в январе тоже шесть. В эти дни положение Луны не оказывает ярко выраженного влияния на волосы.

Когда нельзя стричься в январе 2024 по лунному календарю

Неблагоприятные дни для стрижки в январе отмечены в календаре красным. После стрижки в эти даты волосы могут стать тоньше, слабее и больше выпадать, а результат визита к парикмахеру неприятно удивить. Особенно на убывающую Луну с 3 по 9 января, в полнолуние 25 января и с 26 января — эзотерики уверяют, что с отрезанными в этот период волосами уходит энергия и благополучие.

Когда можно стричь волосы в январе 2024

Окрашивать волосы тоже желательно в наиболее благоприятные даты. Считается, что их стойкость к химическому воздействию в эти дни повышена, а результат сохранится на больше времени.

Краска продержится дольше

Новую прическу желательно делать 12-13 января и 18-20 января включительно. В эти дни волосы после стрижки будут послушными, их состояние улучшится, а укладка будет даваться легко.

Удачные дни для новой прически в январе 2024

Ранее "Телеграф" опубликовал подборку из двух десятков фото причесок, которые будут в тренде в год Дракона. Смотрите в следующей статье модные стрижки в 2024 году.