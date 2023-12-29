С годом Деревянного Дракона! Яркие поздравления в открытках и картинках

Имейте вдохновение начать 2024 с оптимизмом и радостью

Наконец-то нелегкий 2023 год заканчивается, а 2024 год пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона, от которого все ожидают положительных изменений. Если верить астрологам, легендам и шаманам, следующий год будет значительно лучше периода, когда все решал Водяной Кролик.

В какой одежде, с какой прической и маникюром стоит встречать Дракона и что повесить на елку, мы уже вам рассказывали. А теперь "Телеграф" предлагает красивые стихотворные поздравления, которые подарят вдохновение начать новую страницу своей жизни с оптимизмом и радостью.

***

Поздравляю с Новым годом

И желаю от души

С огнедышащим Драконом

Обязательно дружить!

***

Щедрый вам Дракон подарит

Счастье, деньги, дом, любовь

Все, о чем давно мечтали

Вы заказывайте вновь.

Зеленый Дракон символизирует могущество и процветание

***

С Новым годом и Драконом!

По неписанным законам

Этот год не как привычно

Все должно быть необычно.

Пусть Дракон со страшной силой

Всем подарит много мира.

Пусть земной наш круглый шар

Примет от Дракона в дар:

Солнце ярко-золотое,

Небо сине-голубое,

Человечество живое

В мире, счастье и покое!

Украинцы возлагают надежды на Дракона

***

Сверкающей желаем ночи,

Цветных таинственных огней.

И все, что ваше сердце хочет,

Пускай исполнится скорей.

Пусть холод не тревожит душу,

Зима не навевает грусть,

И радость согревает в стужу,

И счастье будет с вами пусть.

Дракон – существо необычное и мужественное

***

Наконец мчится наш чемпион.

Счастливый, радостный Дракон!

Несет лучшие пожелания,

Здоровье, мир и процветание!

Дракончик сияет и искрится,

Словно волшебная и Жар-Птица,

Несет в котомке, как сокровище,

Для вас ярких множество красок!

Ранее "Телеграф" писал, какую прическу следует сделать на Новый год 2024 года. Самые красивые идеи для праздника для украинских модниц.