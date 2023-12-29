С годом Деревянного Дракона! Яркие поздравления в открытках и картинках
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Имейте вдохновение начать 2024 с оптимизмом и радостью
Наконец-то нелегкий 2023 год заканчивается, а 2024 год пройдет под знаком Зеленого Деревянного Дракона, от которого все ожидают положительных изменений. Если верить астрологам, легендам и шаманам, следующий год будет значительно лучше периода, когда все решал Водяной Кролик.
В какой одежде, с какой прической и маникюром стоит встречать Дракона и что повесить на елку, мы уже вам рассказывали. А теперь "Телеграф" предлагает красивые стихотворные поздравления, которые подарят вдохновение начать новую страницу своей жизни с оптимизмом и радостью.
***
Поздравляю с Новым годом
И желаю от души
С огнедышащим Драконом
Обязательно дружить!
***
Щедрый вам Дракон подарит
Счастье, деньги, дом, любовь
Все, о чем давно мечтали
Вы заказывайте вновь.
***
С Новым годом и Драконом!
По неписанным законам
Этот год не как привычно
Все должно быть необычно.
Пусть Дракон со страшной силой
Всем подарит много мира.
Пусть земной наш круглый шар
Примет от Дракона в дар:
Солнце ярко-золотое,
Небо сине-голубое,
Человечество живое
В мире, счастье и покое!
***
Сверкающей желаем ночи,
Цветных таинственных огней.
И все, что ваше сердце хочет,
Пускай исполнится скорей.
Пусть холод не тревожит душу,
Зима не навевает грусть,
И радость согревает в стужу,
И счастье будет с вами пусть.
***
Наконец мчится наш чемпион.
Счастливый, радостный Дракон!
Несет лучшие пожелания,
Здоровье, мир и процветание!
Дракончик сияет и искрится,
Словно волшебная и Жар-Птица,
Несет в котомке, как сокровище,
Для вас ярких множество красок!
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