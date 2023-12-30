Сегодня Анисья Зимняя: что не делать 30 декабря, если не хотите несчастий дома

Сегодня в Украине отмечается церковный праздник в честь Анисии Солунской

В предпоследний день 2023 года, 30 декабря (12 января по старому стилю), православные христиане за новоюлианским календарем отмечают память Анисии Солунской, жившей в конце III века в греческом городе Салоники. Она пострадала из-за своей веры во Всевышнего. В народном календаре этот день называется Анисьин день или Анисья Зимняя.

В старину считали, что Анисия способна облегчать желудочные недомогания, и 30 декабря считалось наиболее благоприятным днем для молитвы о выздоровлении. Также верили, что если на Анисью вечером выйти на перекресток и громко назвать имя болеющего человека, то скоро он выздоровеет.

Связанные с праздником правила воспринимались как определенные ограничения, по мнению предков, нарушение которых могло привести к нежелательным последствиям.

Что нельзя делать 30 декабря

Поднимать чужие вещи, особенно платки — вместе с ними можно получить тяжелую болезнь.

Заниматься рукоделием — к проблемам в семье.

Употреблять пищу с солью — приведет к проблемам со здоровьем.

Подбирать вещи на перекрестах — к беде.

Принимать подарки — можно получить чужие беды и болезни.

Общаться с незнакомыми или малознакомыми людьми — их обличье могут принять злые духи.

Иметь какие-либо дела с деньгами — будут проблемы с финансами.

Обсуждать знакомых за их спиной — дела могут сложиться так, что вы пожалеете потом об этом.

Традиции и приметы о погоде 30 декабря

Анисьин день — это семейный праздник, который отмечался в уютной обстановке, проводимый в кругу семьи. Традиционно в этот день принято было посещать родственников или принимать их у себя, обеспечивая их вкусным угощением. Однако все это следовало делать еще до наступления темноты, так как считалось, что нечистая сила, освободившаяся в Страшный день, распространялась повсюду. В это верили не только пожилые люди, но и молодежь.

С самого утра люди направлялись в церковь, чтобы попросить Анисью-заступницу о помощи. Они обращались к ней молитвенно за советом о том, как правильно воспитывать детей.

30 декабря обычно наступает холодное и морозное время. Существовало поверье, что если в этот день попросить о тепле, то Анисья, олицетворяющая зимнюю стужу, может обидеться, что приведет к усилению морозов. Именно поэтому в народной традиции принято было греться и не жаловаться на погодные условия.

Если на Анисию дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето – теплым. Если на Анисию идет снег, то летом можно ожидать сильных дождей.

Если на Анисию воробей громко чирикает — жди скорой оттепели.

Если ночью дует ветер с юга, то год будет счастливым и урожайным, а лето – теплым.

Западный ветер — в реках будет много рыбы.

Если пошел снег, то это примета того, что лето будет дождливым и пасмурным.

У кого именины 30 декабря

30 декабря именины празднуют: Антон, Даниил, Изот, Ирина, Лев, Макар, Мария, Анисия, Тимон, Федора, Феодосия, Ярина.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

30 декабря в различных странах отмечают несколько необычных, но увлекательных праздников. Например, в США отмечается Национальный день бекона и пищевой соды.

Ранее "Телеграф" писал, что новогоднюю ночь Украина встретит без осадков и без серьезных морозов. В это время по всей стране будет держаться плюсовая температура воздуха.