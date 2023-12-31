Маланка 31 декабря: как привлечь счастье и радость сегодня в Щедрый вечер

Ближе к вечеру и до самой полуночи по новому календарю принято щедровать

По новоюлианскому календарю, 31 декабря, в церковном календаре – день памяти преподобной Мелании. До смены церковного календаря праздник Маланки, или Щедрый вечер, отмечался ежегодно 13 января. В этот же день православная церковь чтит память святого Василия, известного как Василий Великий. Раньше на эту дату приходился Старый Новый год, но сейчас в его праздновании больше нет необходимости.

У праздника существует несколько наименований. Это и Щедрый вечер, и Богатый стол, и Мелания, и Щедруха, и Васильевы колядки или Васильева ночь.

Наши предки придерживались убеждения, что соблюдение традиций и запретов в день Маланки необходимо для предотвращения беды и несчастья в семье. "Телеграф" рассказывает, какие действия следует избегать в этот особенный день.

Что нельзя делать 31 декабря

Разговаривать с кем-либо с самого утра — можно на весь следующий год стать объектом сплетен.

Считать мелочь. Тот, кто нарушит запрет, весь год проведет в слезах.

Давать в долг деньги. Вместе с ними уйдут из дома все надежды на финансовое благополучие.

Проводить день в одиночестве — покинет удача.

Отказывать щедривникам — можно отвадить от дома благополучие.

Ссориться с близким человеком — помириться будет крайне затруднительно.

Садиться за стол в будничной одежде, да еще и в темных тонов — весь год можно провести в слезах.

Лучше наденьте в этот день одежду светлых и ярких цветов. Тогда вы привлечете в свою жизнь счастье и радость.

Традиции и приметы о погоде 31 декабря

В Щедрый вечер прихожане православной церкви совершали походы в храм. Семьи отправлялись вместе, включая престарелых родителей и детей. В храме они молились святителю Василию, прося его о защите от бедствий и злых людей. Наши предки верили, что этот святой помогает изгнать злых духов из разума и тела, а также приобрести душевный покой.

В вечернее время на стол выставляют 12 блюд (в отличие от Рождественского Сочельника, когда была кутья, на этот раз еда не является постной), ожидая гостей, которые придут щедровать. Молодежь устраивает театрализованные представления: все наряжаются в различных персонажей и исполняют танцы и поют щедривки. Это событие известно как "водить Маланку". Чем громче звучали мелодии, тем сильнее пробуждалась вера в то, что наступающий год принесет счастье.

Если ночь на 14 января спокойная и ясная, то весь год будет счастливым.

Если на деревьях заметно иней, то будет хороший урожай меда и зерновых.

Если на улице снежит, то год будет хорошим для хозяйства.

Если погода солнечная и теплая, то летом будут обильные дожди.

Если на Маланку оттепель, то лето будет жарким.

У кого именины 31 декабря

31 декабря именины празднуют: Василий, Мелания, Петр, Мартиниана, Мартина и Феофил.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

31 декабря представляет собой завершающий день года. Однако помимо приготовлений к новогодним празднованиям, в различных странах мира этот день также отмечается несколькими увлекательными праздниками, такими как День без перерывов, День окончательных решений и Неудачный день.

Ранее "Телеграф" писал, что новогоднюю ночь Украина встретит без осадков и без серьезных морозов. В это время по всей стране будет держаться плюсовая температура воздуха.