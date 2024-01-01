Сегодня — День святого Василия: что сделать 1 января, чтобы привлечь счастье и благополучие

Также сегодня в первый день нового года отмечается церковный праздник Обрезание Господне

В первый день нового, 2024 года в православной церкви отмечается Обрезание Господне и памятный день святителя Василия Великого. В народном календаре этот день известен как Васильев день. До смены церковного календаря на новоюлианский православными христианами и греко-католиками праздновался бы Старый Новый год, но в этом больше нет необходимости.

1 января христианская церковь отмечает Обрезание Господне, событие, восходящее к IV веку и связанное с обрезанием Иисуса Христа. Этот день отмечается верующими в различных странах мира.

Также 1 января отмечается память святителя Василия Великого, жившего в IV веке. Он оставил свой след в истории христианства как первый проповедник, создатель иконостаса и богослов. У святителя есть несколько праздников, включая Васильев вечер (Щедрый вечер), который отмечается накануне, 31 декабря (13 января по старому стилю).

Что нельзя делать 1 января

Долго спать. Обязательно в этот день нужно умыться чистой водой, чтобы никакие хвори не были страшны.

Кричать, ругаться, особенно с близкими родственниками — святой Василий, который при жизни был миролюбивым человеком, может наказать за непослушание.

Отказывать в примирении кому бы то ни было — в семье начнется разлад.

Есть рыбу — после этого можно надолго потерять способность говорить.

Выносить что-либо из дома, включая мусор — уйдет вместе с вещами и предметами из дома благополучие.

Считать мелочь – это к слезам. А вот пересчитывать купюры – к счастью.

Смотреть в зеркало — можно потерять красоту.

Традиции и приметы о погоде 1 января

Одним из основных блюд праздничного угощения в этот день был жареный поросенок, с хреном и различными солениями. Согласно традиции, на праздничном столе должно было быть 12 блюд, которые символизировали каждый месяц года.

Следили также за тем, чтобы в Васильев день одежда была чистой и нарядной. Старались с утра надеть что-нибудь новое. Считалось, что это к богатству. После застолья отправлялись гулять и веселиться.

Если в этот день идет дождь, то на Пасху будет снег.

Если утром будет снежить, то зима тоже будет снежной, а весна наступит поздно.

Если ветер дует с севера, лето будет холодным, с запада – ненастным, с востока – засушливым, с юга вполне обычным, теплым, без особых температурных перепадов.

Сильный снег на Васильев день – быть хорошему лету.

Оттепель предсказывает прохладные летние дни.

Гололед на дорогах – к урожаю.

Яркие звезды на небе 1 января предвещают быстрые морозы.

Снегопад на Васильев день – примета к тому, что ждут богатые урожаи летом и осенью.

У кого именины 1 января

1 января именины празднуют: Василий, Федот, Петр, Григорий, Эмилия, Богдан, Федосей, Николай.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

1 января отмечают Всемирный день мира и День семьи. Более 60 лет назад начали отмечать День взятия обязательств — "Я обещаю! Я сделаю! Я буду!".

Кроме того, это День последней буквы — праздник для всех, у кого имя начинается с последней буквы алфавита, и День первой ноги — празднование Нового года в соответствии с традицией Шотландии и Северной Англии. Также 1 января День всемирных молитв за мир и День общественного достояния.

Напомним, что засевания, которые традиционно происходили на так называемый Старый Новый год, в 2024 году приходятся на 1 января. Ранее мы писали, почему первым в дом 1 января должен прийти мужчина или маленький паренек.