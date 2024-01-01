Сегодня — День святого Василия: что сделать 1 января, чтобы привлечь счастье и благополучие
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Также сегодня в первый день нового года отмечается церковный праздник Обрезание Господне
В первый день нового, 2024 года в православной церкви отмечается Обрезание Господне и памятный день святителя Василия Великого. В народном календаре этот день известен как Васильев день. До смены церковного календаря на новоюлианский православными христианами и греко-католиками праздновался бы Старый Новый год, но в этом больше нет необходимости.
1 января христианская церковь отмечает Обрезание Господне, событие, восходящее к IV веку и связанное с обрезанием Иисуса Христа. Этот день отмечается верующими в различных странах мира.
Также 1 января отмечается память святителя Василия Великого, жившего в IV веке. Он оставил свой след в истории христианства как первый проповедник, создатель иконостаса и богослов. У святителя есть несколько праздников, включая Васильев вечер (Щедрый вечер), который отмечается накануне, 31 декабря (13 января по старому стилю).
Что нельзя делать 1 января
- Долго спать. Обязательно в этот день нужно умыться чистой водой, чтобы никакие хвори не были страшны.
- Кричать, ругаться, особенно с близкими родственниками — святой Василий, который при жизни был миролюбивым человеком, может наказать за непослушание.
- Отказывать в примирении кому бы то ни было — в семье начнется разлад.
- Есть рыбу — после этого можно надолго потерять способность говорить.
- Выносить что-либо из дома, включая мусор — уйдет вместе с вещами и предметами из дома благополучие.
- Считать мелочь – это к слезам. А вот пересчитывать купюры – к счастью.
- Смотреть в зеркало — можно потерять красоту.
Традиции и приметы о погоде 1 января
Одним из основных блюд праздничного угощения в этот день был жареный поросенок, с хреном и различными солениями. Согласно традиции, на праздничном столе должно было быть 12 блюд, которые символизировали каждый месяц года.
Следили также за тем, чтобы в Васильев день одежда была чистой и нарядной. Старались с утра надеть что-нибудь новое. Считалось, что это к богатству. После застолья отправлялись гулять и веселиться.
- Если в этот день идет дождь, то на Пасху будет снег.
- Если утром будет снежить, то зима тоже будет снежной, а весна наступит поздно.
- Если ветер дует с севера, лето будет холодным, с запада – ненастным, с востока – засушливым, с юга вполне обычным, теплым, без особых температурных перепадов.
- Сильный снег на Васильев день – быть хорошему лету.
- Оттепель предсказывает прохладные летние дни.
- Гололед на дорогах – к урожаю.
- Яркие звезды на небе 1 января предвещают быстрые морозы.
- Снегопад на Васильев день – примета к тому, что ждут богатые урожаи летом и осенью.
У кого именины 1 января
1 января именины празднуют: Василий, Федот, Петр, Григорий, Эмилия, Богдан, Федосей, Николай.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
1 января отмечают Всемирный день мира и День семьи. Более 60 лет назад начали отмечать День взятия обязательств — "Я обещаю! Я сделаю! Я буду!".
Кроме того, это День последней буквы — праздник для всех, у кого имя начинается с последней буквы алфавита, и День первой ноги — празднование Нового года в соответствии с традицией Шотландии и Северной Англии. Также 1 января День всемирных молитв за мир и День общественного достояния.
Напомним, что засевания, которые традиционно происходили на так называемый Старый Новый год, в 2024 году приходятся на 1 января. Ранее мы писали, почему первым в дом 1 января должен прийти мужчина или маленький паренек.