Топ-3 небанальных новогодних фильма с интересным сюжетом: что стоит посмотреть

Магнетизм новогодних фильмов в простом решении сложных проблем

Когда шампанское искрится в бокале, на столе куча вкусных блюд, елка переливается яркими огоньками, хочется погрузиться в другие миры, порадовать себя историями о дружбе, любви, приключениях. Самое время посмотреть рождественские фильмы, имеющие особый магнетизм.

"Телеграф" предлагает небанальные ленты, которые будут побуждать вас задуматься о настоящих жизненных ценностях, повеселиться и иметь праздник в душе. Рождественские фильмы дарят нам чувство уверенности, показывают простые решения сложных проблем, в этом их привлекательность.

Это касается вопросов поиска партнера, разрешения конфликтов в отношениях, преодоления детских травм, воссоединения семьи и т.д.

"Четыре комнаты" (1995)

Четыре приключения для размышлений и улыбок

Комедийная картина состоит из четырех историй, которые объединяет главный герой — парень Тед. В канун Нового года он устраивается работать портье в одну из крупных гостиниц Лос-Анжелеса. Тед заботится о том, чтобы посетители были максимально довольны, соответственно приходится выполнять все прихоти гостей. Иногда встречаются странные и непредсказуемые клиенты. Оказавшись в нескольких номерах, Тед переживает разные приключения. В частности он побывает у ведьм на шабаше, примет участие в ролевых играх супругов, будет ухаживать за детьми гангстера, а также будет вовлечен в сомнительное пари. Каждую историю можно считать полноценным короткометражным фильмом.

"Четыре комнаты"

"Мой мальчик" (2002)

Обычное знакомство с ребёнком меняет жизнь ярого холостяка

Семейная мелодрама режиссеров Пола Вейца и Криса Вейца по одноименному роману английского писателя Ника Горнби.

Главному герою Уиллу Фриману может позавидовать любой мужчина — он имеет модную спортивную "тачку", роскошную квартиру, может вскружить голову любой женщине, не переживает из-за глупостей. Нарцисс не тмеет каких-либо обязательств и проблем. Такая безмятежность исчезает, когда Уилл встречает мальчика Маркуса, кардинально меняющего жизнь холостяка.

"Мой мальчик"

"Старый Новый год" (2011)

В фильме – удивительные переплетения судеб жителей большого города

Романтическая комедия от режиссера Гарри Маршалла с целой галереей талантливых актеров. Нью-Йорк готовится к новогодне-рождественским праздникам, город весь в огнях и волшебной атмосфере. В это время судьба переплетает жизнь нескольких жителей мегаполиса: умирающего пожилого мужчины, секретарши, продюсера популярного новогоднего шоу, и человека, который ненавидит Рождество. Все они имеют родственные, дружеские и другие связи. В ленте представлено восемь историй, где персонажи попадут в самые разные ситуации.

"Старый Новый год"

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