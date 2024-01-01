Когда украинцы отмечают Крещение по новому стилю: дата, история и традиции

Этот церковный праздник еще называют Богоявлением

Крещение представляет собой один из ключевых христианских праздников, завершающих рождественский период. В этот день верующие отмечают событие крещения Иисуса Христа в реке Иордан, его явление перед народом как Спасителя и Мессии.

С 2024 года этот праздник будет праздноваться 6 января, в отличие от предыдущей даты, 19 января. В текущем году Крещения приходится на субботу — выходной для большинства украинцев день.

Крещение 2024: история праздника

Согласно библейским повествованиям, Иисус получил крещение от Иоанна Крестителя в реке Иордан, когда сын Девы Марии достигнув возраста 30 лет. По выходе Христа на берег, раздался голос Бога с небес, провозглашающий его Сыном. Сразу после этого на Иисуса снизошел Святой Дух в облике голубя. Поэтому праздник еще называют Богоявлением.

Главные традиции на Крещение

В этот период христиане придают воде особые целебные свойства. Считается, что она обладает способностью излечивать как физически, так и духовно, не портится, и ее можно сохранять в течение целого года. Из этой веры вытекает традиция купания в проруби, якобы такой обряд позволяет очиститься от грехов. Однако ранее ПЦУ опровергла этот миф.

Кроме того, в Крещенский Сочельник (Голодная кутья), который отмечается в этом году 5 января (18 января по старому стилю), важно соблюдать строгий пост. Это означает, что ужин в этот день должен быть постным и безалкогольным. В соответствии с традицией также следует подавать на стол кутью.

Напомним, что с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перешли на новоюлианский календарь. Теперь церковные праздники отмечаются на 13 дней раньше.