Разбивание посуды и 12 виноградин: как празднуют Новый год в разных странах мира

В Дании разбивают старую посуду, а в Италии носят красное нижнее белье

Мы привыкли к традиционному празднованию Нового года с елкой, шампанским, вкусным угощением, подарками. В других странах тоже есть свои особые новогодние правила.

Visitworld рассказывает о необычных новогодних ритуалах в разных странах. Иногда они довольно странные, но интересные.

Двенадцать виноградин

Испанцы съедают в полночь двенадцать виноградин, на каждый бой часов – по одному удару. Это символ удачи и процветания в Новом году.

Виноград символизирует процветание

Храмовые колокола бьют 108 раз

В Японии в буддийских храмах монахи бьют в колокола 108 раз. Это символизирует человеческие грехи и желания. Эта традиция называется "Джойя но Кане" и считается, что она очищает душу.

Японский храм

Разбитая посуда

В Дании существует традиция накапливать старую и ненужную посуду в течение года, а затем разбивать ее о двери друзей и родственников в канун Нового года. Чем больше разбитой посуды, тем успешнее будет человек.

Старая посуда символизирует прошлое

Красное нижнее белье

В Италии считают, что красное нижнее белье следует носить в канун Нового года. Это принесет любовь и успех.

Красное белье символизирует любовь и успех

Мебель — в окно

В некоторых частях Южной Африки в канун Нового года существует традиция выбрасывать старую мебель из окна.

Старая мебель

Сожжение чучел

В Эквадоре люди делают чучела, что символизируют старый год. В полночь их сжигают. Такой ритуал говорит об отказе от прошлого и принятии нового в своей судьбе.

Круглые фрукты

На Филиппинах полагают, что круглая форма символизирует процветание. Люди украшают свои дома круглыми игрушками, носят одежду в горошек и в полночь едят круглые фрукты.

Круглые фрукты

Прыжки через волны

В Бразилии принято встречать Новый год на пляже. Многие верят, что если перепрыгнуть через семь волн в полночь, год будет удачным.

В Бразилии встречают Новый год на пляже

Ранее "Телеграф" писал, в какой одежде встречать Новый год, чтобы он прошел удачно. Одежда – это важная часть праздничного вида.