Разбивание посуды и 12 виноградин: как празднуют Новый год в разных странах мира
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В Дании разбивают старую посуду, а в Италии носят красное нижнее белье
Мы привыкли к традиционному празднованию Нового года с елкой, шампанским, вкусным угощением, подарками. В других странах тоже есть свои особые новогодние правила.
Visitworld рассказывает о необычных новогодних ритуалах в разных странах. Иногда они довольно странные, но интересные.
Двенадцать виноградин
Испанцы съедают в полночь двенадцать виноградин, на каждый бой часов – по одному удару. Это символ удачи и процветания в Новом году.
Храмовые колокола бьют 108 раз
В Японии в буддийских храмах монахи бьют в колокола 108 раз. Это символизирует человеческие грехи и желания. Эта традиция называется "Джойя но Кане" и считается, что она очищает душу.
Разбитая посуда
В Дании существует традиция накапливать старую и ненужную посуду в течение года, а затем разбивать ее о двери друзей и родственников в канун Нового года. Чем больше разбитой посуды, тем успешнее будет человек.
Красное нижнее белье
В Италии считают, что красное нижнее белье следует носить в канун Нового года. Это принесет любовь и успех.
Мебель — в окно
В некоторых частях Южной Африки в канун Нового года существует традиция выбрасывать старую мебель из окна.
Сожжение чучел
В Эквадоре люди делают чучела, что символизируют старый год. В полночь их сжигают. Такой ритуал говорит об отказе от прошлого и принятии нового в своей судьбе.
Круглые фрукты
На Филиппинах полагают, что круглая форма символизирует процветание. Люди украшают свои дома круглыми игрушками, носят одежду в горошек и в полночь едят круглые фрукты.
Прыжки через волны
В Бразилии принято встречать Новый год на пляже. Многие верят, что если перепрыгнуть через семь волн в полночь, год будет удачным.
Ранее "Телеграф" писал, в какой одежде встречать Новый год, чтобы он прошел удачно. Одежда – это важная часть праздничного вида.