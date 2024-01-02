Что нельзя делать сегодня 2 января, чтобы не упорхнуло счастье

В Украине в этот церковный "Куринный" праздник были свои народные приметы

Во второй день 2024 года, 2 января, в православной традиции за новым церковным календарем отмечается праздник, известный как "Сильвестров день". В народном календаре этот день также известен как "Куриный праздник".

В данную дату православная церковь почитает память епископа Сильвестра I, преемника римского престола. Его подвергали унижениям и гонениям за то, что он осуществлял похороны убитых мучеников в период христианских преследований.

Согласно легенде, Сильвестру даже удалось убедить императора Константина принять христианство. Как говорится в писаниях, святому якобы удалось победить морского монстра, известного как Левиафан, и предотвратить грядущий конец света, спасая человечество.

Что нельзя делать 2 января

Поднимать с земли перья птиц — это приведет к неудаче.

Ругаться, выяснять отношения с близкими — нарушители этого запреты могут тяжело заболеть.

Употреблять алкогольные напитки — зависимость от алкоголя может стать привычкой.

Наводить порядок в доме — домовой не простит этого и начнет мстить хозяевам.

Стричь волосы — после этого они будут плохо расти.

Выбрасывать крошки от фигурного печенья, приготовленного накануне, — в доме поселится нищета.

Традиции и приметы о погоде 2 января

Сильвестров день имеет еще различные наименования: Куриный день или Куриный праздник. Его отмечают в период Зимних святок. Праздник имеет связь с домашней птицей не случайно, поскольку святой Сильвестр считается покровителем кур.

2 января принято было ухаживать за курятниками, освобождая их от загрязнений, устилая чистой соломой и обеспечивая птиц качественным зерном. В то время как женщины приводили в порядок сараи, мужчины занимались ремонтом кормушек.

Куринный день — семейный праздник. Традиционно его отмечали в кругу близких родственников. Поскольку Рождественский пост уже давно остался позади, хозяйки старались угостить своих домочадцев изысканной пищей. На праздничном столе появлялись аппетитные блюда: буженина, домашняя колбаса, разнообразные пироги, голубцы и вареники. Все наслаждались угощениями, оставшимися от прошедшего Нового года.

Если в морозный день петухи начинают рано петь – ждите оттепели.

Если сорока ищет убежище среди жилья – примета к тому, что будет метель.

Если вечером на небе появились облака, то это сулит перемену погоды.

Если петухи рано запели – на оттепель.

У кого именины 2 января

2 января 2024 года свои именины празднуют обладатели 9 имен: Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сильвестр, Сергей, Ульяна, Юлия (Юлиана).

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

2 января во всем мире отмечают День узника. В Грузии в эту дату празднуют День судьбы (Бедоба), а в Японии — как День счастливых снов. Кроме того, этот день также является кошачьим Новым годом. В 2016 году американская пара пришла к выводу, что эти домашние любимцы заслуживают своего собственного персонального новогоднего праздника.

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