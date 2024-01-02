Холод не разрушит ваш сон: как согреться ночью зимой
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Несколько простых правил повысят ваш комфорт зимними ночами
После Нового года температура начала внезапно снижаться, настоящая зима возвращается и берет власть в свои руки. Чтобы не мерзнуть зимними ночами и иметь глубокий сон, предлагаем прислушаться к простым лайфхакам.
Несколько правил не только повысят ваш комфорт, но и помогут всегда оставаться в тепле. "Телеграф" собрал самое интересное для вашего уютного отдыха.
Снизьте температуру в спальне
Снижение температуры в спальном месте поможет вам привыкнуть к ночным перепадам температур.
Если ваша спальня будет слишком теплой, во время сна тело будет потеть и перегреваться, что негативно повлияет на качество сна. Поэтому лучше регулировать температуру, идеально – в пределах 15-19 градусов. Так вы не почувствуете снижения температуры утром, а вечером сможете комфортно согреться под одеялом.
Пейте чай
Расслабляющий чай перед сном – очень хорошая идея. Когда вы уже закончили все дела, сделайте себе вечерний напиток с успокаивающими компонентами – ромашкой, мятой. Прекрасно, если вы добавите в напиток ложку меда.
Таким образом вы отдохнете перед сном, расслабите мышцы и не будете замерзать.
Периодически меняйте одеяло
Одеяло, как и все вещи, может износиться, периодически меняйте его, если чувствуете, что оно не держит тепло. Купите новое покрывало – найти в наше время качественный и красивый вариант – не проблема.
Можете приобрести электрическое одеяло, которое будет выполнять роль грелки. Такие одеяла можно регулировать и выставлять комфортную для себя температуру.
Держите ноги в тепле
Замерзшие ноги часто не дают покоя? Надевайте тонкие постельные носки, которые помогут быстро прогреть ступни и не будут перегревать вас.
От толстых вязаных носков лучше отказаться – они не только перегревают ноги, но и могут спровоцировать возникновение бактерий от пота.
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