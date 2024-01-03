Праздник 3 января: что нельзя делать сегодня в Гордеев день, чтобы не отпугнуть деньги

На Руси Гордеев день считался одним из самых опасных в году

В среду, 3 января (16 января по старому стилю), в православной церкви за новоюлианским календарем отмечается день памяти двух святых – великомученика Гордия Каппадокийского и пророка Малахия. Христиане верят, что эти святые предоставляют помощь тем, кто страдает от серьезных болезней. В народном календаре этот день также известен как Гордеев день.

Гордей родился в семье христиан в III веке в городе Кесарии. В зрелом он возрасте вступил на военную службу и достиг высшего ранга сотника. Однако, когда начались преследования христиан, он решил покинуть военную службу и уединиться в пустыне. Тогда Гордей начал проповедовать учение Божие и открыто признал себя христианином. Это привело к его аресту и жестоким наказаниям. Был казнен.

Святой пророк Малахия жил примерно за четыре века до Рождества Христова. Он относится к числу малых библейских пророков, будучи одним из последних предсказателей Ветхого Завета. В переводе имя "Малахия" означает "Ангел", "Вестник".

Что нельзя делать 3 января

Заниматься уборкой, выбрасывать мусор — из дома уйдут и финансовое благополучие, и семейное счастье.

Вкладывать деньги в реализацию новых проектов, дел — из этого ничего не сбудется.

Ходить в гости или принимать гостей у себя — злые духи могут услышать шум и веселье, и тут же пожалуют в дом.

Рукодельничать — отпугнет удачу и финансы.

Рассказывать приятные сны — не сбудутся.

Начинать какие-либо новые дела — пойдут прахом.

Хвастаться своими успехами и успехами детей — об удаче можно забыть.

Традиции и приметы о погоде 3 января

На Руси 3 января считалось одним из наиболее опасных. Согласно представлениям наших предков, в это время ведьмы возвращались со своих ночных гуляний, чтобы напасть на коров и насытиться их молоком. Это приносило гибель животных, а крестьяне, лишенные своих кормилиц, проливали горькие слезы. Поэтому, чтобы предотвратить беду, животных кормили овсяной или пшеничной кашей на молоке, а также произносили специальные защитные заговоры.

Ранее на Малахия проводили обряды по избавлению от порчи и сглаза, "чистили" людей, страдающих приступами. Считалось, что 3 января является одним из наиболее благоприятных дней в году для того, чтобы избавиться от негатива и изгнать злых духов.

Также считали, что в этот день не стоит проявлять гордость, так как все достижения могут быть отняты. Люди верили, что 3 января нечистая сила проявляется особенно сильно, поэтому гордыня, как один из грехов, была строго запрещена.

В Гордеев день хозяйки готовили ватрушки с сыром. Обязательно ставились на стол именно творожные блюда, с тем чтобы пригласить в дом счастье и богатство.

Если рано светает, значит, вскоре выпадет снег.

Если на небе в день 3 января появляется большое белое облако, то вскоре начнутся метели и метели.

Яркая луна – на быстрый холод.

на быстрый холод. Звезды ярко сияют – ждите ясной погоды.

На деревьях заметен пушистый иней – ближайшие дни будут ясными и без дождей.

Какой будет погода 3 января, таким будет и март – теплым или холодным.

У кого именины 3 января

3 января именины празднуют: Гордей, Павел, Малахий, Орина, Жанна, Мелетий.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

3 января в мире отмечают неофициальный День соломинки для коктейлей. Также празднуют Международный день здоровья и души.

Ранее мы писали, сколько украинцы отдыхают в 2024 году. "Телеграф" подготовил подробную инфографику.