"Яка ти Юлька?" В TikTok завирусился новый тренд с перлами Тимошенко

Видео с этой маской собирают десятки тысяч "лайков"

Уже много лет лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко является одной из самых известных украинских женщин-политиков, — сложно найти в Украине человека, который бы ее не знал, и, более того, ее узнают и за границей. За свою многолетнюю карьеру Юлия Владимировна не один раз попадала в интересные ситуации, благодаря чему появились десятки ее коронных фраз и мемов. И именно на основании них в TikTok сделали маску, которая показывает, "какая ты Юлька".

"Зубожіння", "Пропало все", "Тигрюля", "Юлька-леґалізулька", "Смертельний вораґ", "П***ла ґроши", "Атомна Юлька", — эти и другие варианты случайным образом выдает маска.

Стоит заметить, что она за несколько недель стала очень популярной, и видео с ней собирают десятки тысяч "лайков".

"Наконец-то нормальная маска в ТикТок", "Я ждала эту маску всю жизнь", "Я тоже Юля, и у меня тоже пропало все", "Я Юлька "господи допоможи", "Женщина главнокомандующая", "У меня до сих пор блокнот с ней и тигром в использовании", — среди прочего, пишут в комментариях.

Если вы хотите тоже воспользоваться маской, перейдите по любому из видео выше в ТикТок, после чего нажмите внизу справа "Поделиться" и "Использовать этот эффект".

Как сообщал "Телеграф", ранее в ТикТок завирусилась маска старения, которая оказалась пугающе реалистичной.