Лишитесь всех денег и удачу: что нельзя делать сегодня на Зосима Пчельника 4 января

День святого Зосима считают удачным для начала новых дел и ремонта

В четверг, 4 января (17 января по старому стилю), согласно новому церковному календарю православная церковь отмечает память преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского, который распространял христианство в III – IV веках. Среди народа традиционно отмечается день Зосимы Пчельника. Также 4 января в церковном календаре – день чествования Собора 70 святых апостолов.

Преподобный Зосима считается заступником пчеловодов, которые обращаются к нему с молитвами об удачном и большом урожае меда. В знак почтения к святому Зосиме в этот день ставят на стол мед и разнообразные угощения из него, такие, как пряники и медовые ириски.

В этот праздник предки устраивали веселье, предсказывали будущее, а также изгоняли злые силы из своих домов. Помимо этого, верующие строго соблюдали запреты и выполняли все обряды, чтобы не нарушить благоволение Всевышнего.

Что нельзя делать 4 января

Причинять вред пчелам и местам их обитания– ульям. Говорили в этот день: "Пчел разорить – что человека убить".

Занимать или брать в долг — любые финансовые сделки к хорошему не приведут, рискуете потерять все накопления.

Планировать дальние поездки и отправляться в путешествие — в дороге могут произойти несчастья.

Говорить о плохом и упоминать в беседе злых духов — эти силы могут услышать вас и оказаться рядом, чтобы забрать силы и радость.

Охотиться и рыбачить — убийство животных приведет к несчастьям и финансовой яме.

Выбрасывать объедки и остатки в мусорный контейнер — будете долго жить только на хлебе и воде.

Пить спиртные напитки — темные силы могут захватить разум и подтолкнуть на преступление.

Традиции и приметы о погоде 4 января

День идеально подходит для того, чтобы незамужние девушки гадали на свое будущее с суженым. Кроме того, именно 4 января молодые люди должны были зажечь костер и прыгать через него. Считалось, что таким образом можно изгнать нечистую силу. Чтобы оберегать свой дом от злых духов, наши предки устанавливали в помещении и над кроватью венки из чертополоха.

Считается, что день святого Зосима благоприятен для начала новых дел, проведения ремонтных работ и строительства домов. Любое начинание в этот период сулит успешное продвижение.

Если на деревьях много снега, то год будет удачным для пчеловодов.

Чистое небо и полная луна в день святого Зосимы – к сильному наводнению.

Слабая тяга в печи – к сырой погоде, сильная – к морозу.

Утром туман – к урожаю яровых.

Безоблачное небо – к затяжным морозам.

Алое небо вечером на закате предвещает сильный ветер.

4 января резко потеплело — к теплому февралю и ранней весне.

У кого именины 4 января

В четверг, 4 января, именины отмечают обладатели таких имен: Александр, Артемий, Афанасий, Денис, Марк, Павел, Яков, Степан.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

4 января в мире отмечают несколько интересных неофициальных праздников: День поп-музыки, День хит-парада, День мелочей. А еще в этот день отмечается Всемирный день азбуки (шрифта) Брайля.

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