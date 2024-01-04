"Я, "Победа" и Берлин": появился первый трейлер фильма по книге Кузьмы Скрябина (видео)

Главный герой ленты на раритетном автомобиле отправляется в Берлин.

Не верится, что вскоре исполнится девять лет с тех пор, как погиб украинский артист Андрей Кузьменко (Скрябин). Кузьма обрел всенародную любовь за искренность, добрый юмор, неповторимую харизму и талант.

Скрябин реализовался и как писатель. На днях вышел новый трейлер фильма "Я, Победа и Берлин" по мотивам одноименной книги Андрея Кузьменко (Скрябина), а на странице фильма в Instagram разместили красноречивый постер с датой выхода фильма.

"Я, Победа и Берлин"

Сюжет построен на реальных историях из жизни музыканта, происходивших в начале 90-х. В марте 2022 года планировалась премьера ленты, однако накануне началось полномасштабное вторжение страны-агрессорки, соответственно, планы были разрушены. И вот наконец-то 21 марта 2024 года в кинотеатрах стартует прокат фильма "Я, "Победа" и Берлин".

Авторы фильма уверяют, что зрители погрузятся в бурные 90-е и почувствуют романтизм того времени во всей красе. В трейлере говорится, что простой парень, начинающий музыкант Кузьма, в которого перевоплотился Иван Блиндар, накануне своего концерта покупает раритетный автомобиль "Победа". На "старом корыте" он собирается в Берлин, чтобы обменять свой автомобиль на шестисотый "Мерседес".

Главный герой попадает в забавные ситуации

Герой фильма обещает своей девушке Барбаре, которую играет Мария Стопник, вернуться на новой машинке, а друзей уверяет, что обязательно успеет на выступление. По дороге главный герой попадает в разные забавные ситуации.

Следует сказать, что в фильме прозвучат каверы легендарных песен Скрябина, которые исполнили известные музыканты, в частности Дмитрий Монатик, Михаил Хома, группы "Антитела" и "Без Обмежень" и другие.

Ранее "Телеграф" писал главные цитаты, песни и факты из жизни легендарного Скрябина. Кроме музыки Кузьма занимался волонтерством, помогая украинским добровольцам на Донбассе и продюсерством, помогая молодым артистам пробиться в мир шоубизнеса.