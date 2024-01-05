Можно навлечь беду на весь год: что нельзя делать сегодня на Навечерие Крещения 5 января

Узнайте, что попросить у Бога накануне Богоявления

В пятницу, 5 января по новому церковному стилю православные христиане отмечают Навечерие Крещения Господня или Богоявления. В народном календаре — Крещенский Сочельник, Голодная кутья.

Считается, что Крещенский сочельник знаменует окончание рождественских Святок и подготовку к величайшему событию — празднику Крещения Господня.

Праздник Крещения имеет два названия — Богоявление и Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и был установлен в честь крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Крестителем. Смысл Богоявления стал пониматься как раскрытие миру тайны Триединого Бога в момент Крещения Иисуса Христа: в это время на него сошел Святой Дух в виде голубя, а глас с небес назвал его сыном Божьим.

Погодные приметы на 5 января

Если идет снег, но безветренно — лето будет урожайным и на зерновые, и на овощи.

Если куры беспокоятся — нужно ждать сильную метель.

Если ветер завывает и выпало много снега — июль будет холодным и влажным.

Если много звезд на небе — летом будет хороший урожай пшеницы и гороха, а если звезд не видно — не будет и грибов.

Какая погода в этот день — такая и на Масленицу.

Что нельзя делать 5 января

сквернословить;

выяснять отношения с родственниками, соседями;

обижаться на кого-либо;

есть не постную пищу и пить алкоголь;

думать о нехорошем.

В народе считают, что если нарушить запреты, то это может навлечь беду на весь год.

У кого именины 5 января

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Полина, Татьяна, Лукьян, Григорий, Иосиф, Роман, Евгения.

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