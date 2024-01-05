Можно навлечь беду на весь год: что нельзя делать сегодня на Навечерие Крещения 5 января
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Узнайте, что попросить у Бога накануне Богоявления
В пятницу, 5 января по новому церковному стилю православные христиане отмечают Навечерие Крещения Господня или Богоявления. В народном календаре — Крещенский Сочельник, Голодная кутья.
Считается, что Крещенский сочельник знаменует окончание рождественских Святок и подготовку к величайшему событию — празднику Крещения Господня.
Праздник Крещения имеет два названия — Богоявление и Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и был установлен в честь крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Крестителем. Смысл Богоявления стал пониматься как раскрытие миру тайны Триединого Бога в момент Крещения Иисуса Христа: в это время на него сошел Святой Дух в виде голубя, а глас с небес назвал его сыном Божьим.
Погодные приметы на 5 января
Если идет снег, но безветренно — лето будет урожайным и на зерновые, и на овощи.
Если куры беспокоятся — нужно ждать сильную метель.
Если ветер завывает и выпало много снега — июль будет холодным и влажным.
Если много звезд на небе — летом будет хороший урожай пшеницы и гороха, а если звезд не видно — не будет и грибов.
Какая погода в этот день — такая и на Масленицу.
Что нельзя делать 5 января
сквернословить;
выяснять отношения с родственниками, соседями;
обижаться на кого-либо;
есть не постную пищу и пить алкоголь;
думать о нехорошем.
В народе считают, что если нарушить запреты, то это может навлечь беду на весь год.
У кого именины 5 января
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Полина, Татьяна, Лукьян, Григорий, Иосиф, Роман, Евгения.
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