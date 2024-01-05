Стало известно, какой гаджет может "заменить" смартфон: как он работает

Идея гарнитуры в форме обычных очков возникла еще десять лет назад

Современные сматфоны имеют секретные функции, о которых вы можете не знать. А мощные компании занимаются разработкой "умных очков", которые могут выполнять такие же функции, как смартфон.

По мнению разработчиков, подобная новинка в перспективе может заменить смартфоны, об этом пишет Financial Times. Замысел гарнитуры в форме обычных очков возник еще десять лет назад, однако попытки сделать такие гаджеты популярными не имели успеха.

Тогдашние очки имели плохое качество стекла. Новое поколение умных очков оснащено искусственным интеллектом и чат-ботами в стиле ChatGPT. Разработчики надеются, что новинка сможет заинтересовать потребителей так, как это не удалось сделать Google Glass.

В 2021 году известный бренд очков Ray-Ban вместе с Meta Цукербергом создал серию солнечных очков, в оправах которых — камеры и крошечные динамики. Новая версия будет иметь улучшенные возможности ШИ. У самих очков нет экранов и других функций для работы в дополненной реальности.

В 2023 году специалисты Apple изготовили смартфон будущего Ai Pin. Это компактное устройство, похожее на пейджер, который крепится к одежде, а информация озвучивается через динамик или транслируется на ладонь через проектор.

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