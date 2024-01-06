Можно навлечь на себя беду и невзгоды: что нельзя делать сегодня на Крещение 6 января

Узнайте, что можно, а что запрещено делать в этот день

В субботу, 6 января по новому церковному стилю православные христиане отмечают большой церковный праздник Крещение Господне. В этот день, 6 января, верующие вспоминают обряд крещения Иисуса в реке Иордан, который провел Иоанн Креститель. Во время обряда на землю спустился ангел в форме белого голубя и подтвердил, что Иисус — это Сын Божий, поэтому праздник также известен как Богоявление. По старому стилю сегодня, 6 января, отмечается рождественский Сочельник.

Традиции на Крещение

На Крещение люди посещают праздничные богослужения и приносят домой святую крещенскую воду, которая по народным верованиям имеет целебные свойства. Святую крещенскую воду хранили в доме. Она использовалась для изгнания злых духов, лечения болезней и снятия порчи.

Также на Крещение испытывают свой дух купанием в прорубях. Наши предки верили, что окунание в прорубь прибавит здоровья, хотя церковь не очень одобряет такой ритуал.

В этот день часто крестили детей в церкви — верили, что это даст малышу мощную защиту от неприятностей. На стол в этот праздник люди ставили мясные блюда, колбасы, голубцы, вареники. Также доедали кутью, которую готовили в предыдущие дни.

Что нельзя делать 6 января

В эту дату нельзя рыбачить, охотиться и копать землю.

Женщинам не стоит заниматься рукоделием сегодня, чтобы не навлечь на себя беду и невзгоды.

Как и в любой другой церковный праздник, нельзя ругаться, завидовать, желать зла другим людям, заниматься тяжелым физическим трудом.

Крещенскую воду нельзя использовать для технических нужд и смешивать с обычной водой. Также возле сосуда с такой водой запрещено ругаться и кричать.

Погодные приметы на 6 января

Сильный снегопад и высокие снежные сугробы сегодня предвещают хороший урожай летом.

Звезды ярко мерцают на ночном небе — к хорошей погоде.

Птицы поют в этот день — к ранней весне.

Сильный ветер дует — к переменчивой погоде в январе.

Большой перепад температур днем и ночью 6 января — к морозному и снежному февралю.

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