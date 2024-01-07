Праздник 7 января: что нельзя делать сегодня, в день Иоанна Крестителя, чтобы не привлечь неприятности
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Узнайте, что можно, а что нельзя делать в этот день
В воскресенье, 7 января в православной церкви по новому лианскому календарю отмечается Собор Иоанна Предтечи. В этот день вспоминают Иоанна Крестителя — именно он крестил Иисуса. Этот праздник наступает на следующий день после Крещения. По старому стилю сегодня праздновали Рождество Христово.
В Украине в этот период начинается время гуляний и свадеб. Его также называют Мясоедом. Праздники, когда принято отдыхать, подходят к концу. Наступает время, когда крестьяне возвращались к труду, а молодежь начинала праздновать свадьбы.
Существует традиция, согласно которой утром 7 января нужно выпить стакан освященной воды. Ее должны, на Крещение, накануне набрать в церкви. Считается, что благодаря этому в течение целого года человек будет счастливым и здоровым. Мужчинам в этот день стоит выпить несколько глотков пива. Так весь год не будет поводов для слез.
Что нельзя делать 7 января
- В этот день нельзя женщине первой заходить в дом. Может случиться беда. Первым в дом должен зайти мужчина.
- Нельзя одевать грязную или порванную одежду. Так можно привлечь неприятности.
- Не стоит гадать или гадать. В этот день это считается большим грехом.
Приметы на погоду 7 января
- Если в этот день будет мороз, то осень будет холодной.
- Если в этот день будет ясная зима, то будет идти дождь.
- Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.
- Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошей.
У кого именины 7 января
7 января именины празднуют: Афанасий, Василий, Иван.
Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько украинцы отдыхают в 2024 году. Мы подготовили подробную инфографику.