Праздник 8 января: что нельзя делать сегодня, у Григорьев день, чтобы не отпугнуть удачу

В старину считалось, что именно в этот день можно было узнать, какая погода будет круглый год

В понедельник, 8 января, в православной церкви по новому лианскому календарю упоминают преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских. Христиане верят, что в этот день понять, какая погода будет целый год. По старому календарю сегодня отмечают Собор Пресвятой Богородицы.

Григорий чудотворец принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Он много читал и знал. Также он считал книги единственным своим достоянием. Григорий имел дар: он убеждал воров оставить свой промысел и жить честно.

Григорий затворник Киево-Печерской Лавры всю жизнь питался невареной травой. Этой травой он исцелял больных приходивших к нему людей. Также известно, что он жил в затворе.

Считается, что в этот день нужно идти в церковь и просить у святых избавить от недугов. Также дарить мудрость родным, ведущим несправедливую жизнь. У Григорьев день также принято приглашать в гости кумовьев. Это укрепит здоровье детей. Крестные родители ребенка приходили в дом с мылом и полотенцем. Также 8 января символизирует завершение Праздник. Самое время приступать к повседневным делам.

Что нельзя делать 8 января

Нельзя ссориться в этот день – будут конфликты круглогодично.

Отказывать в помощи – откажут вам.

Бездельничать — плохая примета.

Работать утром — все пойдет кувырком.

Остаться в одиночестве — до беды.

Погодные приметы на 8 января

Если снежки лепятся хорошо, это предвещает тепло.

Если поют зяблики, с каждым днем будет потепление.

Если в этот день восток солнца красного цвета, будет мороз.

Если кричат вороны, следует ждать вьюгу.

Если в этот мороз и вьюга, ждите холодное лето.

У кого именины 8 января

8 января именины празднуют: Василий, Василина, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминика, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Пафнутий, Юлиан.

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