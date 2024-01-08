Праздник 8 января: что нельзя делать сегодня, у Григорьев день, чтобы не отпугнуть удачу
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В старину считалось, что именно в этот день можно было узнать, какая погода будет круглый год
В понедельник, 8 января, в православной церкви по новому лианскому календарю упоминают преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских. Христиане верят, что в этот день понять, какая погода будет целый год. По старому календарю сегодня отмечают Собор Пресвятой Богородицы.
Григорий чудотворец принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Он много читал и знал. Также он считал книги единственным своим достоянием. Григорий имел дар: он убеждал воров оставить свой промысел и жить честно.
Григорий затворник Киево-Печерской Лавры всю жизнь питался невареной травой. Этой травой он исцелял больных приходивших к нему людей. Также известно, что он жил в затворе.
Считается, что в этот день нужно идти в церковь и просить у святых избавить от недугов. Также дарить мудрость родным, ведущим несправедливую жизнь. У Григорьев день также принято приглашать в гости кумовьев. Это укрепит здоровье детей. Крестные родители ребенка приходили в дом с мылом и полотенцем. Также 8 января символизирует завершение Праздник. Самое время приступать к повседневным делам.
Что нельзя делать 8 января
- Нельзя ссориться в этот день – будут конфликты круглогодично.
- Отказывать в помощи – откажут вам.
- Бездельничать — плохая примета.
- Работать утром — все пойдет кувырком.
- Остаться в одиночестве — до беды.
Погодные приметы на 8 января
- Если снежки лепятся хорошо, это предвещает тепло.
- Если поют зяблики, с каждым днем будет потепление.
- Если в этот день восток солнца красного цвета, будет мороз.
- Если кричат вороны, следует ждать вьюгу.
- Если в этот мороз и вьюга, ждите холодное лето.
У кого именины 8 января
8 января именины празднуют: Василий, Василина, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминика, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Пафнутий, Юлиан.
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