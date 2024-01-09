Чтобы не навлечь невзгоды: что нельзя делать сегодня в День святого мученика Евстратия 9 января

Узнайте, что можно, а что запрещено делать в этот день, 9 января

Во вторник, 9 января по новому церковному стилю православные христиане отмечают церковный праздник — День памяти святого мученика Евстратия.

День памяти святого мученика Евстратия

Он пострадал за свою веру в Армению во времена правления императора Диоклетиана. Первоначально за христианство пострадал священик Авксентий. Он был устойчив в своей вере, чем удивил Евстратия, который был мэром города и долгое время тайно исповедовал христианство. Поэтому он решил признаться. Его схватили, долго пытали, держали в тюрьме, а затем казнили.

Погодные приметы на 9 января

Если птицы сели на снег — ждите метелей.

На деревьях сидит много воронов — ударят сильные морозы.

Ясная погода — к урожайному году.

Собака спит на снегу и свернулась клубком — придут холода.

Кошка на ночь залезла на печь – будет похолодание.

Если кот лежит животом вверх – скоро придет теплая погода.

Что нельзя делать 9 января?

Нельзя злоупотреблять алкогольными напитками и передать.

Запрещается пришивать пуговицы, чтобы не навлечь невзгоды.

Нельзя ссориться, злословить, скандалить с близкими или ругаться.

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