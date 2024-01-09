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Чтобы не навлечь невзгоды: что нельзя делать сегодня в День святого мученика Евстратия 9 января

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Галина Струс Галина Струс
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Сегодня 9 января 2024 большой праздник — День святого мученика Евстратия (ранее 21 января)
Сегодня 9 января 2024 большой праздник — День святого мученика Евстратия (ранее 21 января). Фото Freepik

Узнайте, что можно, а что запрещено делать в этот день, 9 января

Во вторник, 9 января по новому церковному стилю православные христиане отмечают церковный праздник — День памяти святого мученика Евстратия.

День памяти святого мученика Евстратия

Он пострадал за свою веру в Армению во времена правления императора Диоклетиана. Первоначально за христианство пострадал священик Авксентий. Он был устойчив в своей вере, чем удивил Евстратия, который был мэром города и долгое время тайно исповедовал христианство. Поэтому он решил признаться. Его схватили, долго пытали, держали в тюрьме, а затем казнили.

Погодные приметы на 9 января

  • Если птицы сели на снег — ждите метелей.
  • На деревьях сидит много воронов — ударят сильные морозы.
  • Ясная погода — к урожайному году.
  • Собака спит на снегу и свернулась клубком — придут холода.
  • Кошка на ночь залезла на печь – будет похолодание.
  • Если кот лежит животом вверх – скоро придет теплая погода.

Что нельзя делать 9 января?

  • Нельзя злоупотреблять алкогольными напитками и передать.
  • Запрещается пришивать пуговицы, чтобы не навлечь невзгоды.
  • Нельзя ссориться, злословить, скандалить с близкими или ругаться.

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