Чтобы не навлечь невзгоды: что нельзя делать сегодня в День святого мученика Евстратия 9 января
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Узнайте, что можно, а что запрещено делать в этот день, 9 января
Во вторник, 9 января по новому церковному стилю православные христиане отмечают церковный праздник — День памяти святого мученика Евстратия.
День памяти святого мученика Евстратия
Он пострадал за свою веру в Армению во времена правления императора Диоклетиана. Первоначально за христианство пострадал священик Авксентий. Он был устойчив в своей вере, чем удивил Евстратия, который был мэром города и долгое время тайно исповедовал христианство. Поэтому он решил признаться. Его схватили, долго пытали, держали в тюрьме, а затем казнили.
Погодные приметы на 9 января
- Если птицы сели на снег — ждите метелей.
- На деревьях сидит много воронов — ударят сильные морозы.
- Ясная погода — к урожайному году.
- Собака спит на снегу и свернулась клубком — придут холода.
- Кошка на ночь залезла на печь – будет похолодание.
- Если кот лежит животом вверх – скоро придет теплая погода.
Что нельзя делать 9 января?
- Нельзя злоупотреблять алкогольными напитками и передать.
- Запрещается пришивать пуговицы, чтобы не навлечь невзгоды.
- Нельзя ссориться, злословить, скандалить с близкими или ругаться.
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