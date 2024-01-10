Лишитесь удачи и достатка: что нельзя делать сегодня на Григория Нисского 10 января
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Узнайте, что можно, а что запрещено делать в этот день, 10 января
В среду, 10 января по новому церковному стилю православные христиане отмечают церковный праздник — День памяти святителя Григория Нисского.
Известно, что Григорий Нисский был младшим братом Василия Великого и еще в детстве получил хорошее образование, изучал Слово Божье. Во взрослом возрасте посещал не христианскую школу в Кесарии Каппадокийской, а затем стал учителем красноречия. В 373 году Василий Великий предоставил ему епископство, а в 381 году Григорий даже принял участие во II Вселенском Соборе. Всю свою жизнь он ревностно защищал православные догмы и был очень набожным.
Погодные приметы на 10 января
- Если в этот день ясная погода — лето будет жарким и сухим.
- Если иней на деревьях — ждите ненастное и холодное лето.
- Если намело много снега — так и хлеба будет много.
- Если ощущается южный ветер — к грозовому лету.
- Если идет сухой снег — к засушливому лету, мокрый — к дождям.
- Если ясное и безоблачное небо — весна будет ранней.
Что нельзя делать 10 января
Нельзя злословить, плохо о других думать — накличете беду.
Не стоит жаловаться на здоровье — можно поплатиться здоровьем.
Запрещено гадать на будущее — лишитесь удачи и достатка.
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