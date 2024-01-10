Лишитесь удачи и достатка: что нельзя делать сегодня на Григория Нисского 10 января

Узнайте, что можно, а что запрещено делать в этот день, 10 января

В среду, 10 января по новому церковному стилю православные христиане отмечают церковный праздник — День памяти святителя Григория Нисского.

Известно, что Григорий Нисский был младшим братом Василия Великого и еще в детстве получил хорошее образование, изучал Слово Божье. Во взрослом возрасте посещал не христианскую школу в Кесарии Каппадокийской, а затем стал учителем красноречия. В 373 году Василий Великий предоставил ему епископство, а в 381 году Григорий даже принял участие во II Вселенском Соборе. Всю свою жизнь он ревностно защищал православные догмы и был очень набожным.

Погодные приметы на 10 января

Если в этот день ясная погода — лето будет жарким и сухим.

Если иней на деревьях — ждите ненастное и холодное лето.

Если намело много снега — так и хлеба будет много.

Если ощущается южный ветер — к грозовому лету.

Если идет сухой снег — к засушливому лету, мокрый — к дождям.

Если ясное и безоблачное небо — весна будет ранней.

Святитель Григории Нисский

Что нельзя делать 10 января

Нельзя злословить, плохо о других думать — накличете беду.

Не стоит жаловаться на здоровье — можно поплатиться здоровьем.

Запрещено гадать на будущее — лишитесь удачи и достатка.

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