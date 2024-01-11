Федосеев день 11 января: что сделать сегодня, чтобы потом всю жизнь считать копейки

Трескучие морозы сегодня, как говорят приметы, устраивает нечистая сила

В четверг, 11 января (24 января по старому стилю) в православной христианской традиции за новоюлианским календарем отмечается память преподобного Феодосия Великого. Это последний император Рима, который в конце V века на законодательном уровне запретил языческие культы.

Кроме Феодосия Великого в этот день также почитается память преподобного Феодосия Атиохийского и мученика Феодосия Сирмирского. В народном календаре этот день известен как Федосеев день.

11 января нужно посетить храм, зажечь свечу и помолиться Феодосию, обращаясь к нему с просьбой о помощи в семейных вопросах. Этот святой считается заступником пожилых и малообеспеченных людей, а также тех, кто ищет свой путь в жизни.

Что нельзя делать 11 января

Менять место жительства – на новой территории покоя не будет.

Давать в долг деньги – придется бедствовать, считая копейки.

Стричь волосы и ногти – это к болезни.

Ходить в грязной одежде и неприбранном виде. В этот день нужно искупаться, чтобы отпугнуть болезни.

Поворачиваться спиной к солнцу или показывать на него пальцем – урожая не будет.

Отправляться в лес в одиночестве — можно и не вернуться. К примеру, потерять дорогу, замерзнуть или стать жертвой хищников.

Ссориться и ругаться — святой Феодосий накажет за это болезнью.

Традиции и приметы о погоде 11 января

В народе Федосеев день всегда воспринимался как семейный праздник, и люди традиционно отмечали его в кругу родственников. 11 января традиционно приглашали гостей и радушно принимали их у себя. Хозяйки готовили пироги с добавлением зелени, которую они заготавливали еще осенью. Этот вид выпечки считался основным блюдом в Федосеев день.

Обычно в это время характерны очень холодные дни, настоящие зимние морозы. Наши предки считали, что это проявление зловещей силы, выбравшейся из укромных уголков во время бурных рождественских празднеств. Поэтому все задачи, связанные с выходом из дома, старались завершить еще при свете дня.

Если утром идет снег, то вечером ударит мороз и холодные дни продлятся долго.

Какая погода на Федосея, такой будет и весь ноябрь.

Если погода в этот день теплая, значит, весна наступит рано.

В народе говорили: "на Федосея тепло – на раннюю весну пошло".

Если на крышах висят сосульки – в феврале будет тепло.

Если в этот день туман – весной реки выйдут из берегов.

Сильный мороз – будет хороший урожай яровых.

Оттепель в этот день — к ранней, но затяжной весне.

У кого именины 11 января

11 января День ангела отмечают обладатели таких имен: Виталий, Владимир, Феодосий, Михаил, Степан, Терентий, Федор.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

11 января в мире отмечают Всемирный день "спасибо". Также в этот день в мире отмечают свой праздник художники скетчноутинга — люди, которые делают быстрые визуальные заметки. С использованием этого инструмента становится удобнее сохранять конкретную информацию, выражать свои мысли и раскрывать творческий потенциал. А еще сегодня —Международный день равенства на работе.

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