Астрономы назвали яркие космические явления, которые произойдут в 2024 году

Самым ожидаемым событием является солнечное затмение 8 апреля

Каждый год астрономы тщательно изучают небо и новые космические явления, возникающие под влиянием различных факторов. Процессы в космосе провоцируют разнообразные атмосферные бурления, а у нас вызывают восхищение и удивление, ведь обычно они напоминают гипнотизирующие шоу с длинными хвостами и цветным мерцанием.

В NASA рассказали о важных астрономических событиях 2024 года в хронологическом порядке, пишет The Hill. Так что любителям неба — приготовиться.

Венера и Марс вместе (24 февраля)

Венера и Марс сближаются примерно раз в год. Последний раз такое явление наблюдалось 27 июля 2023 года.

Венера и Марс сближаются

Чтобы увидеть их сочетание, идеальное место – южные широты. Перед рассветом следует выйти на открытую местность и наблюдать за явлением на юго-восточном горизонте.

Зодиакальный свет (26 февраля)

В течение двух недель будет происходить зодиакальное сияние. Это явление известно как "фиктивный" рассвет, суть его в том, что сразу после наступления сумерек возникает конус неяркого света, который двигается вверх от горизонта. Специалисты уверены, что зодиакальное сияние является солнечным светом, отражающимся от облаков пыли.

Чтобы заметить это явление, нужно знать точное время наступления сумерек и найти место подальше от городского мерцания.

Полное солнечное затмение (8 апреля)

Это явление, когда Луна будет двигаться напротив Солнца. Таким образом, будет тьма днем и эффект огненного кольца со стороны Солнца.

Огненное кольцо притягивает взгляд

В течение 2,5 часов Луна будет двигаться по кругу, чтобы завершить путь через Солнце. Только около четырех минут будет продолжаться затмение.

Последнее такое явление произошло 21 августа 2017 года.

"Комета дьявола" (12 апреля)

Огромная комета будет лететь очень близко от Земли. Комету 12P/Pons-Brooks назвали дьявольской, потому что она имеет рога, которые формируются благодаря газовым и ледяным образованиям.

В последний раз "комету дьявола" 12P/Понс-Брукса видели в 1954 году.

Комета дьявола имеет рога

Чтобы уловить это редкое явление, наблюдайте за той частью неба, где фигурирует Юпитер.

Метеорный поток Персеиды (12 августа)

Каждое лето можно видеть метеорный поток Персеиды. Это явление формируется тогда, когда орбита Земли наталкивается на оставленные обломки кометы.

Если Луна яркая, то метеорный поток будет виден на таком фоне очень четко.

Суперлуна (19 августа)

Луна движется вокруг Земли по орбите, которая имеет форму овала. Когда она будет близко к Земле, то превратится в суперлуну. Это явление будет происходить 19 августа, а затем 18 сентября, 17 октября и 15 ноября 2024 года.

Суперлуна значительно ярче, чем обычная луна

Яркая комета C/2023 A3 (сентябрь-октябрь)

В конце 2022 – начале 2023 года ученые впервые зафиксировали эту комету. Специалисты исследовали, что она совершает полный оборот вокруг Солнца за 80 000 лет. 28 сентября 2024 года она будет находиться ближе всего к Солнцу.

В сентябре люди, находящиеся в южном полушарии, могут без проблем наблюдать за кометой. А в первых числах октября это явление можно будет наблюдать и в северном полушарии – вплоть до 11 или 12 октября 2024 года.

Метеорный поток Геминиды (13 декабря)

Это явление является одним из системных метеорных дождей. Если небо ясное и темное, во время пика звездопада можно наблюдать около 120 метеоров в час. Метеоры желтого цвета обычно совершают динамическое движение по небу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что учёные отправили сигнал в дальний космос. На нем – видео с котиком. Цель опыта – проверить связь.