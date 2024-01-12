Татьянин день по-новому: что строго запрещено делать сегодня в праздник 12 января

В божественный праздник принято веселиться и помогать ближним

День Татьяны, который до перехода на новоюлианский календарь ежегодно отмечался 25 января, теперь празднуется 12 января. В этот день православная церковь и греко-католики почитают память великомученицы Татианы, жившей в III веке в Риме. Девушка отдала свою жизнь за веру в период массовых гонений на христиан, когда правил император Александр Север.

Татьяну, чтившую христианские традиции, схватили и доставили к языческому святилищу, чтобы она совершила жертвоприношение идолам. Однако девушка отказалась, и ее подвергли долгим пыткам. Благодаря чуду все ее телесные раны заживали, а сами идолы начали разрушаться. Император осознал, что не в силах переубедить Татьяну, и приказал казнить ее мечом.

Татьянин день насыщен народными приметами, которые, по мнению людей, имеющих немало жизненного опыта, часто сбываются. Расскажем о традициях и запретах в праздник 12 января подробнее.

Что нельзя делать 12 января

Отказывать кому-либо в помощи — к большой беде в скором времени.

Чтобы был беспорядок – можно навлечь проблемы и неприятности, семейные ссоры.

Ругаться на своих детей и поднимать на них руку — святая Татьяна может наслать на родителей горести и неприятности.

Выпивать — нечистая сила доведет до безумия.

Выбрасывать мусор из комнаты — вместе с ним можно выбросить накопленные ранее знания.

Проводить день в тишине и одиночестве — можно упустить удачу.

Ссориться, кричать, обижать друг друга, выяснять отношения — долго не удастся выйти из конфликта.

Традиции и приметы 12 января

В этот день нужно совершать добрые дела, такие как помощь нуждающимся, подача милостыни. Также важно позаботиться о птицах и бездомных животных. Согласно преданиям, если совершить эти добрые поступки именно 12 января, то можно привлечь к себе в ближайшем будущем благосостояние.

Считалось, что девушки, рожденные в день Татьяны, выделялись своей хозяйственностью, добродетельностью, умом и привлекательностью. Многие парни мечтали взять такую мудрую хозяйку в жены.

На Татьянин день солнечно — к раннему прилету птиц.

Снег 12 января — будет лето дождливое.

Теплый ветер — лето будет засушливым, а урожай – скудным.

Ясная и морозная погода — лето будет в меру теплым и без особых перепадов температуры.

Большие сугробы — будет много хлеба.

Метель и сильный ветер 12 января — будут засуха, неурожай и плохая рыбалка.

Звездное небо в этот день — к ранней весне.

У кого именины 12 января

Именины в этот день отмечают Галактион, Илья, Макар, Пахом, Петр, Савва, Татьяна.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

12 января в Украине отмечается День украинского политзаключенного, что стало особенно актуальным после начала войны с Россией. Также в этот день отмечается Всемирный день дочери (дополнительный праздник, кроме 25 апреля), а в США 12 января выделено как День рыжих.

Добавим, что 12 января в Украину снова ворвется арктический холод. Синоптики прогнозируют ночью 3-14 градусов мороза.