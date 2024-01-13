Сегодня Ермилов день: почему 13 января нельзя обижать кошку и спать рядом с ней

По народным приметам, в церковный праздник в особом почете были эти домашние животные

В эту субботу, 13 января (до смены на новоюлианский календарь 26 января) в православной церкви припоминают двух святых мучеников — Ермила и Стратоника Сингидонских, живших в III-IV веках. Они пострадали за свою веру в Иисуса Христа. В народном календаре этот день также известен как Ермилов, или Яремин день.

За время своего существования народній праздник оброс своими приметами и суевериями. Большинство из них связано с кошками, и это произошло неслучайно.

В период, когда великомученик Ермила находился в заключении, он находил душевное утешение в обществе кошки, которая делила с ним темную камеру. Это преданное животное стало ему опорой, облегчая страдания и помогая пережить пытки. Однако как только Ермилу утопили в реке, кошку также лишили жизни.

Что нельзя делать 13 января

Спать рядом с кошкой — отнимет разум.

Сгонять кошку с насиженного места — к проблемам на работе. Если согнать грубо, то можно даже лишиться работы.

Отгонять от себя кошку пинком – болезнь надолго прилипнет.

Сплетничать, наговаривать на людей — можно поплатиться финансами.

Традиции и приметы 13 января

В Ермилов день наши предки заботились и защищали кошек и котов. Тому, кто посмел обидеть этих животных 13 января, было горе. В этот день многие народные приметы связаны с этими четырехлапыми животными.

Если лес трещит, то мороз продержится ещё долго.

Если лес шумит, ожидается снег и оттепель.

Круг вокруг луны – к метели.

Кошка мордочку прячет – к морозу, лижет лапу – к солнечной погоде, по половицам катается – к теплу.

Если кошка скребет когтями пол – к метели, стену – к ненастью.

Котик вверх животом ложится и потягивается – к теплу.

Кошка села на подоконник и смотрит в окно – к оттепели.

Слабая тяга в печи – к теплу, сильная – к морозу.

Синица возле окна щебечет – к ранней весне.

Кто в этот день подаст семь милостынь, тому простятся семь грехов.

У кого именины 13 января

13 января именины отмечают обладатели таких имен: Опанас, Елизар, Максим, Иаков, Петр, Никифор, Ермилов.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

13 января отмечается День резиновой утки — как в Украине, так и в мире. Это необычное событие произошло в стране происхождения яркой игрушки – в США. Резиновые уточки завоевали множество поклонников, которые каждый год стремятся отмечать этот день и гордятся своими коллекциями игрушек.

Добавим, что 13 января холоднее всего будет на севере и востоке Украины. В некоторых областях страны будет идти снег.