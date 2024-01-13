Сегодня Ермилов день: почему 13 января нельзя обижать кошку и спать рядом с ней
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По народным приметам, в церковный праздник в особом почете были эти домашние животные
В эту субботу, 13 января (до смены на новоюлианский календарь 26 января) в православной церкви припоминают двух святых мучеников — Ермила и Стратоника Сингидонских, живших в III-IV веках. Они пострадали за свою веру в Иисуса Христа. В народном календаре этот день также известен как Ермилов, или Яремин день.
За время своего существования народній праздник оброс своими приметами и суевериями. Большинство из них связано с кошками, и это произошло неслучайно.
В период, когда великомученик Ермила находился в заключении, он находил душевное утешение в обществе кошки, которая делила с ним темную камеру. Это преданное животное стало ему опорой, облегчая страдания и помогая пережить пытки. Однако как только Ермилу утопили в реке, кошку также лишили жизни.
Что нельзя делать 13 января
- Спать рядом с кошкой — отнимет разум.
- Сгонять кошку с насиженного места — к проблемам на работе. Если согнать грубо, то можно даже лишиться работы.
- Отгонять от себя кошку пинком – болезнь надолго прилипнет.
- Сплетничать, наговаривать на людей — можно поплатиться финансами.
Традиции и приметы 13 января
В Ермилов день наши предки заботились и защищали кошек и котов. Тому, кто посмел обидеть этих животных 13 января, было горе. В этот день многие народные приметы связаны с этими четырехлапыми животными.
- Если лес трещит, то мороз продержится ещё долго.
- Если лес шумит, ожидается снег и оттепель.
- Круг вокруг луны – к метели.
- Кошка мордочку прячет – к морозу, лижет лапу – к солнечной погоде, по половицам катается – к теплу.
- Если кошка скребет когтями пол – к метели, стену – к ненастью.
- Котик вверх животом ложится и потягивается – к теплу.
- Кошка села на подоконник и смотрит в окно – к оттепели.
- Слабая тяга в печи – к теплу, сильная – к морозу.
- Синица возле окна щебечет – к ранней весне.
- Кто в этот день подаст семь милостынь, тому простятся семь грехов.
У кого именины 13 января
13 января именины отмечают обладатели таких имен: Опанас, Елизар, Максим, Иаков, Петр, Никифор, Ермилов.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
13 января отмечается День резиновой утки — как в Украине, так и в мире. Это необычное событие произошло в стране происхождения яркой игрушки – в США. Резиновые уточки завоевали множество поклонников, которые каждый год стремятся отмечать этот день и гордятся своими коллекциями игрушек.
Добавим, что 13 января холоднее всего будет на севере и востоке Украины. В некоторых областях страны будет идти снег.