Что нельзя делать сегодня 15 января, чтобы удача не покинула вас: запреты в Павлов день

В народе этот день получил еще одно название — День колдунов

В понедельник, 15 января (28 января по старому стилю), согласно новоюлианскому календарю, отмечается церковный праздник преподобного Павла Фивейского. Он считается первым монахом в истории православия. Согласно легендам, преподобный Павел дожил до 113 лет, из которых 91 год провел в полной уединенности.

Традиции в Павлов день 15 января

У наших предков 15 января было известно как Павлов день, а также как День колдунов. По мнению людей того времени, в этот день колдуньи и колдуны передавали "умения" своим ученикам. Поскольку все, что ученикам удавалось освоить в ходе "учения", требовалось испытать на ком-то, люди боялись выходить из дома, крепко запирая ставни и двери.

В День колдунов, говорили в старину, можно стать жертвой порчи или сглаза. Считалось, что в это время лучше избегать личных встреч со знахарками.

Что нельзя делать 15 января

Гулять в незнакомых местах в одиночестве — можно заблудиться и не вернуться.

Рассказывать о своих успехах и планах — удача покинет, планам не будет суждено сбыться.

Выяснять отношения с близкими людьми — в этот день ссоры и скандалы не имеют сроков давности.

Ходить в старой и грязной одежде — она притягивает негатив.

Народные приметы 15 января

Если на Павла ветреная погода, год должен быть влажным.

Звездная ночь – к хорошему урожаю льна.

Звезды сильно блестят – к морозу, тусклые – к теплу.

Тучи с севера – к холодам.

Снежный буран днем – к крепкому морозу ночью.

Звезды с неба падают – к холодам.

Снегири защебетали – к перемене погоды.

Воробьи на деревьях сидят и не чирикают – к снегу.

Вороны каркают – к оттепели, спрятались – к похолоданию.

У кого именины 15 января

В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Юлиан, Гаврила, Елена, Иван, Михаил, Павел и Прохор.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

15 января в мире отмечается День Википедии. В США в этот день также празднуют Национальный день клубничного мороженого и Национальный день свежевыжатого сока.

Также 15 января отмечается День Мартина Лютера Кинга. В США это традиционный выходной день, так как отмечается день выдающегося борца за права афроамериканцев.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине 15 января ослабнет мороз. Будет не только теплее, но и пройдут осадки в виде снега и мокрого снега.