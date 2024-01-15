Увлекательный сюжет и непростые судьбы: топ-5 фильмов о звездных парах (видео)

Тема отношений известных людей интересна для многих кинорежиссеров, потому что именно за каждым успешным мужчиной обычно стоит женщина

Если вы уже просмотрели небанальные новогодние фильмы с интересным сюжетом и хотите сосредоточиться больше на психологии отношений женщин и мужчин, вам стоит заглянуть в эту подборку. Тема отношений звездных личностей — вечна и увлекательна для кинорежиссеров, потому что за каждым успешным мужчиной обычно стоит непростая женщина или же женщина с непростой судьбой.

Если речь идет о творческих людях, все развивается сложнее и непредсказуемее. "Телеграф", ориентируясь на Оbozrevatel, расскажет о лентах, которые вас точно заинтересуют.

"Присцилла" (2023)

Путешествие по темным "уголкам" звезды-нарцисса

В частности, недавно киноманы массово бросились смотреть новый фильм "Присцилла" о легендарном Элвисе Пресли. В картине можно проследить перипетии личной жизни короля рок-н-ролла. В ленте рассказывается о жизни Присциллы Пресли, которая будучи подростком увлеклась красавчиком, от которого сходили с ума многие девочки. За блестящей оберткой скрывались непростые перипетии. Присцилле было тяжело, ведь ее не обошли стороной абьюз и жизнь в золотой клетке, она фактически завязала себе руки этими отношениями. Главную роль искусно сыграла Кейли Спени. За это она получила главную актерскую награду на Венецианском фестивале.

"Феррари" (2023)

Энцо пережил взлеты и падения

Главный герой фильма – Энцо Феррари. Вместе с супругой Лаурой они основали компанию по производству автомобилей в маленьком итальянском городке. Харизматичный Энцо пережил взлеты и падения. Старший сын умер, компания на грани краха, а еще он обзавелся любовницей. Выдержит ли все это скрипящий по швам брак? Жену Феррари сыграла Пенелопа Круз.

"Наполеон" (2023)

"Весь мир для Жозефины" — это точно о Наполеоне

Фильм Ридли Скотта о французском императоре в основном рассказывает о его личной жизни. Главной женщиной Наполеона, несмотря на наличие жены, всю его жизнь была Жозефина. Она имела власть над безудержным мужчиной, а Наполеона тянуло к ней после каждой победы и поражения. "Весь мир для Жозефины" — это о Наполеоне.

"Корсет" (2022)

Сложная женщина – сложный сюжет

Императрица Австрии Елизавета Баварская, также известная как Сиси, является главной героиней ленты. Она всегда находится в высших кругах. Когда ей исполняется сорок лет, для общества того времени – это старость для женщины. Но Елизавета любыми методами пытается отогнать старость, сражаясь за свою красоту. Эта сложная женщина крутит направо и налево романы, а муж должен закрывать глаза на все это.

"Спенсер" (2021)

Диана и королевская семья – это неисчерпаемая тема

Лента рассказывает о знаменитой паре — принце Чарльзе и "королеве сердец" Диане. Если в сериале "Корона" речь идет о причинах их "удушающего" брака, то в лентах от режиссера "Джеки" и "Граф" больше внимания уделено личности женщины, а не королевской семьи. Основной посыл – Диана чужая в среде королевской семьи.

Ранее "Телеграф" писал, о том, что не так с украинским ситкомом "Успеть до 30".