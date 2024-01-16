Праздник 16 января: что нельзя делать сегодня в Петров день, если боитесь нищеты
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Сегодня нельзя обижать скотину и любых других домашних животных
Согласно новому церковному календарю, 16 января (29 января по старому стилю) в православной церкви вспоминается событие из биографии апостола Петра, связанное с его пленением царем Иродом. По преданию, ночью к нему явился ангел, освободивший его — он снял оковы и вышел на свободу.
Традиции в Петров день 16 января
Петров день в старину также называли Волчьим, поскольку считалось, что голодные звери в лесу в этот период часто выходят к деревням. Для предотвращения беды наши предки обходили свои дома со свечами в руках, а ворота и двери крепко запирали на замок. Вечером люди не выходили из своих жилищ без крайней необходимости.
16 января важно не обижать животных и домашних питомцев, проявлять к ним заботу и доброту. В православной традиции святой апостол Петр считается покровителем домашних животных, и грубое обращение с ними в этот день может повлечь за собой наказание.
Что нельзя делать 16 января
- Лениться — можно столкнуться с массой сложностей в работе.
- Выбрасывать остатки еды — обречь себя на нищету.
- Чтобы был беспорядок в доме — можно сильно разозлить домового и он начнет вредить домочадцам.
- Брать в руки колющие и режущие предметы – это сулит несчастья.
- Оскорблять домашних животных и скот, покровителем которых является апостол Петр.
- Стирать одежду — большой грех в этот день.
- Занимать деньги и давать в долг — к скорому безденежью.
Народные приметы 16 января
- Если на дворе в этот день метет метель, то лето будет дождливым.
- Северный ветер на День Петра — жди похолодания и морозов.
- Если 16 января выдается морозный день — лето будет жарким и засушливым.
- Если на данный момент осталось много запасов, значит, год будет урожайным.
- Если птицы летают очень низко, то скоро будут осадки.
- Началась метель — примета к тому, что будет холодное и дождливое лето, а рыба ловиться не станет.
У кого именины 16 января
16 января именины празднуют: Петр, Максим, Леонила, Иван, Георгий, Нестор, Зосим.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
16 января в Украине отмечается День памяти киборгов, посвященный защитникам, которые сражались за оборону Донецкого аэропорта с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года в период военных действий на востоке Украины.
Также в этот день в мире празднуют Международный день острой и горячей еды. 16 января в США отмечается День свободы вероисповедания. Также этот день является профессиональным праздником для ледоваров, которые занимаются заливкой льда и созданием катков.
Ранее "Телеграф" писал, что морозы в Украине 16-17 января сильно окрепнут. В разных городах температура снизится сразу на 5-10 градусов.