"Завяжете" дорогу к дому деньгам: что нельзя делать сегодня в Антонов день 17 января
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Если сегодня "распустить" язык, это не приведет ни к чему хорошем
В эту среду, 17 января, в православии отмечается память Антония Великого, жившего в III-IV веках в городе Кома, расположенном в Египте. Он оставил свой след в истории православия благодаря множеству добрых поступков и является почитаемым как один из основателей отшельнического монашества. В народном календаре этот день известен как Антонов день или Антон Перезимник. До смены церковного календаря праздник отмечался 30 января.
Традиции в Антонов день 17 января
В храмах в этот день звучат молитвы, обращенные к святому. Верующие просят Антония о защите от болезней, преодолении жизненных трудностей и решении семейных проблем.
Наши предки посвящали этот день заботам о бытовых и хозяйственных делах, которые всегда требовали внимания. В это время проводили уборку, стирали белье, проветривали постельные принадлежности и приносили порядок в сараи.
В период Киевской Руси 17 января пекли небольшие круглые колобки из смеси толокна и пшеничной муки. Булочки, в которые при приготовлении вводили парное молоко и коровье масло, обладали удивительным вкусом и ароматом.
Что нельзя делать 17 января
- Рассказывать о своих планах на будущее — они не сбудутся.
- Ругаться, сквернословить — нарушителей ждут разные неприятности.
- Лениться — лентяи могут остаться без покровительства святого Антония.
- Готовить и подавать на стол блюда из бобовых — можно навлечь на семью ссоры.
- Заниматься рукоделием — это сулит беду.
- Играть в снежки, лепить снежных баб, кататься с горок, шуметь и веселиться на улице — зима захочет остаться подольше.
Народные приметы 17 января
- Если на Антона устанавливалась теплая погода, то на следующий день стоит ждать сильных морозов.
- Если весь день была оттепель – ждите ранней весны и хорошего улова рыбы.
- Если солнце появилось только в полдень, следует ожидать ранней весны.
- Если в этот день идет снег – весна будет поздней.
- Если белки 17 января собираются стайками в одном дупле, то морозы будут сильными и надолго.
- Если утром синицы громко щебечут – ждите холода.
- Если Луна лишь изредка выглядывает из-за облаков — можно надеяться на хороший урожай зерновых культур.
У кого именины 17 января
17 января именины празднуют: Антон, Антонина, Антоний, Егор, Юрий, Георгий, Иван.
Какие сегодня еще праздники в Украине и мире
17 января отмечается Всемирный день снега. Кроме этого, в мире празднуют День детей-изобретателей. Также 17 января можно отметить День прощения себя за невыполнение своих новогодних обещаний, Международный день канатной дороги и Международный день наставничества.
Ранее "Телеграф" писал, что морозы в Украине 17 января сильно окрепнут. В разных городах температура снизится сразу на 5-10 градусов.