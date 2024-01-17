"Завяжете" дорогу к дому деньгам: что нельзя делать сегодня в Антонов день 17 января

Если сегодня "распустить" язык, это не приведет ни к чему хорошем

В эту среду, 17 января, в православии отмечается память Антония Великого, жившего в III-IV веках в городе Кома, расположенном в Египте. Он оставил свой след в истории православия благодаря множеству добрых поступков и является почитаемым как один из основателей отшельнического монашества. В народном календаре этот день известен как Антонов день или Антон Перезимник. До смены церковного календаря праздник отмечался 30 января.

Традиции в Антонов день 17 января

В храмах в этот день звучат молитвы, обращенные к святому. Верующие просят Антония о защите от болезней, преодолении жизненных трудностей и решении семейных проблем.

Наши предки посвящали этот день заботам о бытовых и хозяйственных делах, которые всегда требовали внимания. В это время проводили уборку, стирали белье, проветривали постельные принадлежности и приносили порядок в сараи.

В период Киевской Руси 17 января пекли небольшие круглые колобки из смеси толокна и пшеничной муки. Булочки, в которые при приготовлении вводили парное молоко и коровье масло, обладали удивительным вкусом и ароматом.

Что нельзя делать 17 января

Рассказывать о своих планах на будущее — они не сбудутся.

Ругаться, сквернословить — нарушителей ждут разные неприятности.

Лениться — лентяи могут остаться без покровительства святого Антония.

Готовить и подавать на стол блюда из бобовых — можно навлечь на семью ссоры.

Заниматься рукоделием — это сулит беду.

Играть в снежки, лепить снежных баб, кататься с горок, шуметь и веселиться на улице — зима захочет остаться подольше.

Народные приметы 17 января

Если на Антона устанавливалась теплая погода, то на следующий день стоит ждать сильных морозов.

Если весь день была оттепель – ждите ранней весны и хорошего улова рыбы.

Если солнце появилось только в полдень, следует ожидать ранней весны.

Если в этот день идет снег – весна будет поздней.

Если белки 17 января собираются стайками в одном дупле, то морозы будут сильными и надолго.

Если утром синицы громко щебечут – ждите холода.

Если Луна лишь изредка выглядывает из-за облаков — можно надеяться на хороший урожай зерновых культур.

У кого именины 17 января

17 января именины празднуют: Антон, Антонина, Антоний, Егор, Юрий, Георгий, Иван.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

17 января отмечается Всемирный день снега. Кроме этого, в мире празднуют День детей-изобретателей. Также 17 января можно отметить День прощения себя за невыполнение своих новогодних обещаний, Международный день канатной дороги и Международный день наставничества.

Ранее "Телеграф" писал, что морозы в Украине 17 января сильно окрепнут. В разных городах температура снизится сразу на 5-10 градусов.