Зима еще о себе напомнит: синоптики прогнозируют украинцам резкое похолодание

Морозы возвращаются в нашу страну

После Нового года в Украину начинает возвращаться зима. В некоторых областях колонки термометра показывают ниже нуля.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, 4 и 5 января в стране будут преобладать сравнительно теплые погодные условия благодаря теплым воздушным массам с запада. В Ивано-Франковской области прогнозируют от +6 до +8.

Днем температура может составлять от +1 до +7 градусов. Однако на севере столбики термометра могут опуститься до -5 градусов. Прогнозируется, что в Черниговской области температура воздуха может варьироваться от -6 до -9.

А вот начиная с 6 января, ситуация резко изменится из-за нового наплыва холодного арктического воздуха с севера. В северных, центральных и восточных областях морозы ударят сильнее всего — от -10 до -15 градусов ночью, а на северо-востоке местами от -18 до -20. В Волынской, Львовской и Ровенской области ожидается дождь. В Сумской и Черниговской области возможен снег.

По словам заместителя начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, дополнительным осложнением 7 и 8 января станет столкновение холодного воздуха с севера и теплее с юга. Это приведет к снегопадам и вьюгам на западе и севере, а также дожди и мокрый снег в центральных регионах с гололедицей. На юге и на востоке преобладают дожди.

"В западных и северных областях будут снегопады, метели, — продолжает она. — А юг и восток Украины будут с осадками преимущественно в виде дождя. Центр — это дождь и мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица", — сказала она.

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