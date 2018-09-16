Серия детских книг "Маленьким о великих!"

Маленькие читатели откроют для себя, кем были и чего достигли выдающиеся женщины современной истории. Дизайнеры, художницы, искательницы приключений, ученые... Уникальные и удивительные женщины, у которых следует учиться и с которых стоит брать пример.

Сейчас на украинский язык переведены только четыре истории, однако в оригинальной серии их уже более десяти. Среди них можно встретить адаптированную биографию певицы Эллы Фицджеральд, писательницы Агаты Кристи, матери Терезы, философа Симоны де Бовуар и художницы Джорджии О'Кифф.

Над каждой из книг Санчез Вегара работает с различными иллюстраторами, которые привносят что-то свое в визуальный мир книг, сохраняя при этом целостность серии.