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Серия детских книг "Маленьким о великих!"

21:49 Сегодня Телеграф
Фото: bokmal.com.ua

Серия "Маленьким о великих" от Марии Исабель Санчес Вегары рассказывает маленьким читателям о великих женщинах ХХ века - Одри Хепберн, Фриде Кало, Марии Кюри и Коко Шанель.

Маленькие читатели откроют для себя, кем были и чего достигли выдающиеся женщины современной истории. Дизайнеры, художницы, искательницы приключений, ученые... Уникальные и удивительные женщины, у которых следует учиться и с которых стоит брать пример.

Сейчас на украинский язык переведены только четыре истории, однако в оригинальной серии их уже более десяти. Среди них можно встретить адаптированную биографию певицы Эллы Фицджеральд, писательницы Агаты Кристи, матери Терезы, философа Симоны де Бовуар и художницы Джорджии О'Кифф.

Над каждой из книг Санчез Вегара работает с различными иллюстраторами, которые привносят что-то свое в визуальный мир книг, сохраняя при этом целостность серии.

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Все по теме:

Детские книги, Коко Шанель, Литература, Маленьким о великих, Мария Исабель Санчес Вегара, Мария Кюри, Одри Хепберн, Фрида Кало.
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