Серия детских книг "Маленьким о великих!"
Серия "Маленьким о великих" от Марии Исабель Санчес Вегары рассказывает маленьким читателям о великих женщинах ХХ века - Одри Хепберн, Фриде Кало, Марии Кюри и Коко Шанель.
Маленькие читатели откроют для себя, кем были и чего достигли выдающиеся женщины современной истории. Дизайнеры, художницы, искательницы приключений, ученые... Уникальные и удивительные женщины, у которых следует учиться и с которых стоит брать пример.
Сейчас на украинский язык переведены только четыре истории, однако в оригинальной серии их уже более десяти. Среди них можно встретить адаптированную биографию певицы Эллы Фицджеральд, писательницы Агаты Кристи, матери Терезы, философа Симоны де Бовуар и художницы Джорджии О'Кифф.
Над каждой из книг Санчез Вегара работает с различными иллюстраторами, которые привносят что-то свое в визуальный мир книг, сохраняя при этом целостность серии.