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Книга Шарлотта Бронте "Джейн Эйр"

Книга Шарлотта Бронте "Джейн Эйр"
18:38 Сегодня Телеграф

Шарлотта Бронте - всемирно известная английская романистка.

Книга об истинном чувстве и преданности идеалам. Роман стал метафорой женского благородства и силы в мировой литературе.

Джейн была совсем ребенком, когда ее родителей не стало. Недобрая тетка вскоре отправила малышку в школу-пансион для девочек. Это стало настоящим испытанием для нежной и ранимой Джейн. После окончания школы ей посчастливилось найти работу гувернантки в поместье Тернфилд-Холл. Поначалу девушке кажется, что молодой хозяин, мистер Эдвард Рочестер, слишком язвителен и строг. Но неожиданно для самой девушки ее неприязнь перерастает в глубокую, искреннюю, сильную и, самое главное, взаимную любовь. Однако мистер Рочестер хранит некий секрет, страшную тайну, способную разрушить их счастье…

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Литература, Шарлотта Бронте, Бестселлеры, Джейн Эйр.
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